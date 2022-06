Fietstocht Aalburg Rond keert terug: ‘We verwachten dat er weer veel mensen deelnemen’

WIJK EN AALBURG • Net als zoveel evenementen en activiteiten moest ook de gewaardeerde Fietstocht Aalburg Rond tijdens de coronapandemie een pas op de plaats maken. Zaterdag 11 juni keert de klassieker, die door zes kernen van de voormalige gemeente Aalburg voert, terug.

De fietstocht wordt dit jaar voor de 36ste keer georganiseerd en is een initiatief van Ondernemersvereniging Aalburg (OV Aalburg). “We zijn blij dat de tocht weer op het programma staat, nadat hij twee jaar lang niet door kon gaan”, zegt Arthur van Horssen, bestuurslid van OV Aalburg. Doordat de tocht nu doorgaat, krijgen bedrijven eindelijk weer de mogelijkheid hun producten en diensten uitgebreid te presenteren aan het grote publiek.

De 35 kilometer lange fietstocht belooft daarom voor zowel bedrijven als fietsers interessant te worden. “Voor de fietsers wordt een mooie tocht uitgezet door dorpen van de voormalige gemeente Aalburg. Het is ook leuk dat fietsers bij bedrijven binnenkomen waar ze vaak langsrijden, maar die ze nooit van binnen zien. Op verschillende plekken is er wat te eten en te drinken, er worden gadgets uitgedeeld en daarnaast is er mooie prijs te winnen”, vertelt Van Horssen enthousiast.

Tijdens de fietstocht rijden deelnemers namelijk langs zogenaamde stempelposten, waar men een deel van de oplossing van een puzzelvraag krijgt. Als een deelnemer langs alle stempelposten gereden is, kan de vraag worden opgelost. Uit de correcte antwoorden worden tijdens de bestuursvergadering van OV Aalburg op 21 juni a.s. de winnaars getrokken. De hoofdprijs is een waardebon van 250 euro, welke besteed kan worden bij een plaatselijke winkelier. Daarnaast zijn er nog verschillende andere prijzen.

Bedrijven

De deelnemende bedrijven krijgen de ultieme mogelijkheid om te laten zien wat men in huis heeft. “Dit draagt bij aan een positieve beeldvorming”, zegt Van Horssen. “Sommige bedrijven zijn al vroeg in de weer, waar mensen weleens wakker van worden. Als ondernemers laten zien wat ze aan het doen zijn en uitleggen waarom het vroege tijdstip nodig is, kan dit een hoop begrip opleveren.”

Er doen tijdens de 36ste editie van Fietstocht Aalburg Rond 23 bedrijven mee. Dit zijn bedrijven uit Wijk en Aalburg, Genderen, Drongelen, Meeuwen, Babyloniënbroek en Veen. In al deze dorpen bevindt zich bij één bedrijf ook een startpost. In Wijk en Aalburg is dit bij Vos Tweewielers, in Genderen bij Kaasboerderij De Lange Hoeve, in Drongelen bij De Speeltol, in Meeuwen bij Autobedrijf Bouman, in Babyloniënbroek bij Perry’s Vleesproducten en in Veen bij Koopcentrum Duijzer/Jumbo Duijzer. Fietsers zijn dus niet afhankelijk van slechts één startpost.

De bedrijven die fietsers verder tegenkomen tijdens de tocht zijn Jumbo C. Duijzer, Niet Zomaar Hout & Gewoon Thuys, Weijgertze Autotechniek, Arie Bouman Tuinplanten, Buffelgaard, Vleesboerderij d’Ulven en Hovenier en Tuincentrum A & P Smulders in Wijk en Aalburg. In Genderen komt men ook langs Autobedrijf Thur en Fietsenservice Van Mersbergen. Naast het startpunt in Drongelen stelt ook De Witte Molen zijn deuren open en in Meeuwen en Babyloniënbroek doen Autobedrijf Bouman en Perry’s Vleesproducten als startpunten mee.

In Veen zijn er traditiegetrouw weer veel bedrijven die hun deuren openstellen. Naast Koopcentrum Duijzer/Jumbo Duijzer zijn dit Vos Vleeswaren, Woonidee, Stichting je ‘Kans’, Eierhandel Fa. Duijster, Juwelier van Zandwijk, boekwinkel ‘t Schrijvertje en Grow Webdesign.

Fietsers

Van Horssen verwacht dat er dit jaar weer veel fietsers zullen deelnemen aan de tocht. “De laatste keer, in 2019, deden er tussen de 800 en 900 mensen mee. Dit jaar zie je dat het bij veel evenementen die georganiseerd worden extra druk is. Misschien dat dit komt doordat de mensen tijdens de coronaperiode stil hebben moeten zitten. We verwachten dus dat er ook weer veel mensen aan Aalburg Rond zullen deelnemen.” De fietsers vertrekken vanaf 8.30 uur en kunnen zich tot 12.00 uur inschrijven bij een startpunt. De eindtijd van de fietstocht is om 16.30 uur.