Zware knieblessure hard gelag voor Sleeuwijk-spits Maik Kemmeren

SLEEUWIJK • Maik Kemmeren zit zwaar in de lappenmand. Gevreesd wordt dat de aanvaller van Sleeuwijk een kruisband heeft afgescheurd. Voorlopig kan hij niet in actie komen. Een zware aderlating voor Sleeuwijk.

Maik Kemmeren is nu twee weken verder en de knie is nog aardig dik. Hij ligt met het been omhoog.

“Er zit nog veel vocht in. Dus ik ben nog niet veel opgeschoten en heb nog geen duidelijkheid”, begint de zwaargeblesseerde aanvaller. “Morgen moet ik terug naar de legerarts en hoop ik zo snel mogelijk doorgestuurd te worden naar het ziekenhuis voor een scan. Dan hoop ik meer duidelijkheid te krijgen, maar eerst moet het vocht uit de knie zijn”, aldus Kemmeren, die al wat bekomen is van de schrik.

“De eerste twee dagen had ik nog veel pijn, maar nu is dat wel bijgetrokken. Ik stel me nu gewoon op het ergste in; dat het een jaar in beslag gaat nemen. Er is sowieso iets gescheurd, maar wat het dan is, is niet te zeggen. Ik ga uit van een beschadigde of afgescheurde kruisband.”

Goed mis

Het voorval in de derby tegen Woudrichem staat nog vers in het geheugen. “Ik blokte een bal in een duel, verdraaide mijn knie en hoorde ook een knak. Ik wist meteen dat het goed mis was”, stelt Kemmeren, die ondersteund naar de kant strompelde. “Na afloop kwam heel de selectie van Woudrichem naar me toe en de aanvoerder van Woudrichem heeft me mee naar de auto gedragen. Dus wat dat betreft pakten ze het heel sportief op. Dat deed me wel goed.”

Veel scorende spits

Sneu is het zeker voor Maik Kemmeren, die sterk hangt aan het voetbal. Hij komt ook uit een echte voetbalfamilie in Sprang Capelle. “Mijn opa en mijn moeder hebben nog bij SSC’55 gevoetbald en mijn vader bij Berkdijk. Mijn broertje speelt in de A1 van RKDVC.”

In de jeugd bij SSC’55 was Maik Kemmeren een veel scorende spits. Elk seizoen scoorde hij er dertig à veertig, aldus de spits, die ook nog twee jaar in de A1 bij RKDVC speelde. Na zijn terugkeer debuteerde hij als net achttienjarige in het eerste van SSC’55, waar hij zich verder ontwikkelde.

Kemmeren kwam op de radar van de ook uit Sprang Capelle afkomstige trainer Antoin van Pelt, die hem twee seizoenen terug overhaalde om naar Sleeuwijk te komen. De spits, die veel snelheid heeft en ook op de rechterflank kan spelen, moest voor dreiging en goals bij Sleeuwijk gaan zorgen.

Vorig seizoen speelde Sleeuwijk maar een paar wedstrijden. Dit seizoen heeft Kemmeren er vijf in liggen. “Het eerste seizoen had ik wel moeite met het hogere niveau, maar dit seizoen ging het best goed. Daar ben ik wel blij mee. Sleeuwijk is een fijne club. Ik ben er warm ontvangen en het lijkt net of ik er al jaren voetbal. Onderling is de sfeer ook goed. Natuurlijk sta je onderaan, dus dat is klote en daar baalt iedereen wel van”, aldus Kemmeren, die nog niet eerder een zware blessure heeft gehad.

Degradatie

Niet alleen Maik Kemmeren zit in de lappenmand. Het geldt eigenlijk ook voor Sleeuwijk, waar het degradatiespook landde.

“Tot november ging het eigenlijk wel lekker in de middenmoot. Vervolgens ging het alleen maar bergafwaarts. Het is moeilijk te verklaren. Soms heb je een wedstrijd, dan zit alles mee en een volgende wedstrijd lukt er weer niks”, aldus Kemmeren, die toe moest kijken hoe Sleeuwijk afgelopen zaterdag na het verlies tegen Wieldrecht degradeerde.

Noemenswaardig is nog dat Kemmeren dit seizoen een rode kaart kreeg met in eerste instantie een schorsing van zes wedstrijden. Later werd die teruggedraaid naar twee wedstrijden. Kemmeren: “Ik zat in een duel met een speler van Tricht en werd een paar keer in mijn rug geduwd. Daar reageerde ik op door met mijn arm naar achteren te slaan. Toen raakte ik hem op zijn kin. Omdat ik een cursus volgde bij de KNVB werd het teruggedraaid naar twee wedstrijden.”

UPDATE: Dinsdag ging Maik Kemmeren langs in het ziekenhuis en werd er een MRI-scan ingepland voor volgende week.

Nico van Es