Vanaf 9 juli staat Scott Calderwood bij Kozakken Boys voor de groep

WERKENDAM • Kozakken Boys heeft Scott Calderwood aangesteld als hoofdtrainer voor het seizoen 2022-2023. De Doetinchemer volgt de in december ontslagen Rick Adjei op. In Werkendam maakt interim-trainer Michel Langerak het door de nacompetitie verlengde seizoen uiteraard af.

Scott Calderwood is geboren in Birmingham als zoon van een Engelse moeder en een Schotse vader, de in Nederland bekende oud-prof Jimmy Calderwood. Scott Calderwood is 44 jaar en sinds twee jaar in het bezit van het diploma coach betaald voetbal. Kozakken Boys zocht een trainer met passie, liefde voor het spelletje en aanvallend voetbal.

“Wij hebben drie weken met elkaar gesproken en niets aan het toeval overgelaten”, stelt Calderwood. Kozakken Boys’ ‘td’ Johan van de Werff en Scott Calderwood konden herinneringen uit het verleden ophalen. “Ik heb met Johan op de trainerscursus gezeten. Eerder speelde ik met Heracles tegen hem toen hij bij PEC Zwolle keepte. Nogmaals, wij hebben veel met elkaar gesproken en ik vond het belangrijk dat er binnen de club draagvlak was dat ik er trainer zou worden. Ook door gesprekken te hebben met andere leden van het bestuur. Dat hebben zij, zoals dat bij een grote club hoort, netjes gedaan.”

Gevoel

Van 1996 tot 1999 was Calderwood speler bij Willem II. “In die periode heb ik een keer tegen Kozakken Boys gespeeld. Dat moet mijn eerste kennismaking met de club zijn geweest”, graaft Calderwood in zijn geheugen.

Dat is dus nog op De Vierlaan geweest, want Kozakken Boys verhuisde in 2001 naar De Zwaaier. Later acteerde Calderwood als trainer van onder meer DOVO wel op het nieuwe complex.

Calderwood heeft zich voorgenomen niet naar de huidige positie van Kozakken Boys op de ranglijst te kijken. “Ik heb daar immers geen enkele invloed op. Ik heb puur gekozen op basis van mijn gevoel bij deze club en de mensen waar ik nu mee te maken heb.”

Om te vervolgen: “Mijn ambitie is om in het betaald voetbal te werken, maar dit is een van de clubs die ook op mijn lijstje stond om ooit trainer van te worden. Het is een club van naam. Een club waarvan trainers later in het betaald voetbal zijn ingestroomd.”

Energie

Omkijkend naar zijn periode bij FC Dordrecht. “Ik ben die club nog altijd dankbaar voor de kans die ik daar heb gekregen. Ik heb er als interim-trainer wedstrijden in het betaalde voetbal kunnen coachen. Het was voor mij heel vervelend dat Gérard de Nooijer daar ontslagen werd, want ik had toen de juiste papieren nog niet. Het plan was immers dat ik een jaar later zou doorschuiven als hoofdtrainer.”

Calderwood heeft dus gemengd Brits bloed maar is in zijn voetbalvisie erg vernederlandst. “Ik ben blij dat ik de kans in Werkendam krijg. Ik heb bij De Graafschap en Go Ahead Eagles als assistent-trainer gewerkt. Ik vergelijk daar de mentaliteit van de Werkendammers mee. Ik hoop met mijn visie de supporters mee te krijgen en dat de energie die straks in mijn ploeg gaat zitten, overslaat naar de tribunes.”

TEC

Calderwood werd samen met Hans van der Haar trainer/coach in Tiel bij T.E.C., dat evenals Kozakken Boys in de tweede divisie uitkomt. In Tiel vond men dat zijn functie bij T.E.C. niet meer paste bij zijn toekomstige taken in Werkendam en dus gingen Calderwood en T.E.C. half mei uit elkaar. Het gaf hem de gelegenheid wekelijks bij zijn nieuwe club te gaan kijken.

“Ik ben zowel FC Den Bosch als T.E.C dankbaar voor de mogelijkheden die ze mij hebben geboden om mij verder te ontwikkelen als trainer op verschillende niveaus.”

