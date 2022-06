Tafeltennistafel in Genderen met wedstrijd officieel in gebruik genomen

GENDEREN • Afgelopen week is op het speelveldje aan de Oegemastraat-Hoefstraat de tafeltennistafel, geplaatst door Dorpsraad Genderen, officieel in gebruik genomen.

Dit werd gedaan door twee leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool het Fundament in Genderen. Door het spelen van een onderlinge wedstrijd werd de tafel in gebruik genomen. ‘De Dorpsraad heeft de tafeltennistafel gefinancierd, mede dankzij een bijdrage vanuit de RABO Clubsupport en hopelijk een bijdrage vanuit Kern met Pit’, laat men weten. Verder werd ook door het plaatselijke bestratingsbedrijf Huib van Hemert ondersteuning verleend. Alle aanwezige kinderen kregen een batje en balletje om in de toekomst te kunnen oefenen. ‘Al met al weer een verfraaiing voor ons dorp.’