Oekraïens Taalcafé in Werkendam verder uitgebreid: twee avonden open

WERKENDAM • De Bibliotheek CultuurPuntAltena organiseert het Oekraïens Taalcafé op verschillende locaties in gemeente Altena. Het Taalcafé in Werkendam is nu ook twee avonden open.

“We merkten bij de bestaande Taalcafés dat Oekraïners behoefte hebben aan taalondersteuning, maar ook heel graag aan het werk willen”, vertelt Marieke Vos, coördinator Educatie bij de Bibliotheek. “Voor ons reden genoeg om op dinsdag- en donderdagavond extra Taalcafés te organiseren. Ook bij individuele vragen kijken we hoe we kunnen ondersteunen.”

Op dit moment zijn er, naast de ‘gewone’ Taalcafés, speciale edities voor Oekraïense vluchtelingen. Die vinden plaats in Woudrichem, Wijk en Aalburg, Werkendam en binnenkort ook in Rijswijk. Een overzicht van de locaties met bijbehorende tijden is te vinden op bibliotheekaltena.nl/agenda.

Dank aan vrijwilligers

Marieke vervolgt, “Eerder dit jaar plaatsten we een oproep voor vrijwilligers die ons wilden helpen bij dit project. Maar liefst 45 geïnteresseerden meldden zich aan. Op dit moment is nog niet elke vrijwilliger aan de slag binnen het project. Feit is wel dat het zonder deze enthousiaste groep mensen niet gelukt was om de begeleiding rond te krijgen. We organiseerden hiervoor eerder al een brainstormsessie met een groep vrijwilligers. Op dit moment werken we de ideeën verder uit.”

Webpagina’s in het Oekraïens

De Bibliotheek speelde ook in op deze groep mensen door Oekraïense pagina’s op de website te plaatsen. Daarop is aandacht voor taalondersteuning en zijn er online prentenboeken voor kinderen. Deze pagina’s zijn te vinden op bibliotheekaltena.nl/oekraine.