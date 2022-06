Tal van activiteiten bij Protestantse Gemeente Uitwijk-Waardhuizen op Pinksterzaterdag

UITWIJK/WAARDHUIZEN • In Uitwijk-Waardhuizen worden op Pinksterzaterdag, 4 juni aanstaande, weer volop activiteiten georganiseerd. Een gezamenlijk initiatief van de Diaconie, de Themacommissie en de Zendingscommissie van de Protestantse Gemeente.

Deze dag wordt georganiseerd voor de gemeente, het dorp, maar natuurlijk is ook iedereen van buiten het dorp van harte welkom. De opbrengsten van alle activiteiten van deze dag zijn voor het zendingsproject ‘Care4Malawi’. Vanuit de gemeente ondersteunt men het werk van Rieneke en Gert van de Pol in Malawi.

Vanaf 12.00 uur starten op deze Pinksterzaterdag tal van activiteiten in en rondom de kerk. De hele dag is er zang of muziek, waaraan velen hun medewerking verlenen. Centraal staat dit jaar de ontmoeting met elkaar. Op het Kerkplein is er een gezellig terras waar de hele dag door wat te drinken en te eten is, waaronder versgebakken rode poon. Er zijn diverse spellen en er is er een prachtige wandel-puzzeltocht voor jong en oud door beide dorpen.