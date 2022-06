Archeo Altena organiseert Nationale Archeologiedag op Fort Giessen

ALTENA • Archeo Altena doet dit jaar voor het eerst mee met de Nationale Archeologiedagen. Deze dag wordt op zaterdag 11 juni van 10.00 uur tot 16.00 uur gehouden op Fort Giessen.

Er worden verschillende gratis activiteiten georganiseerd, zoals brood bakken op een prehistorische manier, koekjes maken met behulp van stenen, met een metaaldetector naar vondsten zoeken, vondsten opgraven, vondsten wassen, vondsten determineren en vondsten plakken.

In de ruimte van Archeo Altena kunnen vondsten bekeken worden die gevonden zijn door amateur archeologen in de gemeente Altena. Er is ook een speurtocht door het fort gemaakt en kinderen kunnen een Archeo Altena Archeologendiploma verdienen.