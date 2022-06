Magazine #Trotsopdeboer: een podium voor boeren in de streek

ALTENA • Als er één beroepsgroep het aanzien van Altena bepaalt, dan is het wel de boer. De uitgestrekte weilanden, de boerderijen in de dorpen, het zwart- en roodwit van de koeien in het groen van het gras; al eeuwenlang zijn ze niet weg te denken uit de streek.

Kontakt Mediapartners, de uitgeverij achter Het Kontakt, heeft in Altena al twee keer met succes het magazine #Trotsopdeboer uitgegeven. Deze week verschijnt de derde editie van het magazine, die gelijktijdig met de krant Het Kontakt wordt verspreid. In het magazine duikt de redactie in de veelzijdige wereld van educatie, veevoer, vleeskoeien, wormen en kavelruil.

Uitgever Kontakt Mediapartners is geworteld in de polder, maar ook voor de makers van het magazine was het een heel leerzame en interessante blik achter de schermen. Daar is #Trotsopdeboer ook voor bedoeld: een podium geven aan de agrarische sector in de streek, om te laten zien waar zij zo trots op zijn, om duidelijk te maken hoe zij hun bedrijf runnen en tegen welke uitdagingen zij aanlopen.

Het magazine wordt huis-aan-huis verspreid in Almkerk, Andel, Babyloniënbroek, Drongelen, Dussen, Eethen, Genderen, Giessen, Hank, Meeuwen, Nieuwendijk, Rijswijk, Sleeuwijk, Uitwijk, Veen, Waardhuizen, Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem.