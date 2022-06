Van Almwater tot bier: ‘middeleeuwers’ slaan weer toe

ALMKERK • Wie pas geleden langs de Alm in Almkerk kwam kon een opmerkelijk tafereel aanschouwen. Middeleeuwers van de Heeren van Altena waren hier water uit de rivier aan het halen. Niet om zomaar te drinken, maar geheel in stijl van de middeleeuwen om er een bier van te brouwen.

In samenwerking met Altena Bier en Stichting Heerlijk&Eerlijk hebben ze speciaal voor het komende middeleeuwse evenement, de Slag om Altena, hun eigen middeleeuwse biertje gebrouwen. Naar recept van het oude kuytbier uit de late 15e eeuw en met plaatselijke producten, waaronder het almwater en hop van de hoven uit Altena, is de Edele Ridder ontstaan.

Hoe hop een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Altena is iets waar Ronald van de Ende van Heerlijk&Eerlijk alles vanaf weet. Vanaf het jaar 1000 kwam er vanuit de opkomende steden een toenemende vraag naar hop. In die tijd was men aangewezen op bier dat gezonder was dan water. Door de toevoeging van hop tijdens het brouwen kreeg het bier meer smaak en was het langer houdbaar, waardoor het over langere afstanden vervoerd kon worden en daardoor ook meer handel in bier ontstond. Door de samenstelling van de rijke rivierkleigrond in Altena werd zeer waarschijnlijk overal hop verbouwd. De in Altena geproduceerde hop werd niet alleen in Nederland verhandeld, maar zelfs in de omliggende landen. Dit gaf het eiland veel aanzien en een sterke economische groei.

Dat de middeleeuwse vereniging Heeren van Altena en Heerlijk&Eerlijk elkaar vonden is niet verwonderlijk. Beide zetten zich in om de historie van het middeleeuwse Altena in het licht te zetten. Waar de eerste vooral voorstellingen en presentaties geeft over het leven in de middeleeuwen, houdt Heerlijk&Eerlijk zich bezig met het opzetten van hophoven in Altena, om deze terug te brengen. Een samenwerking om een middeleeuws bier te gaan brouwen was dan ook niet ver weg.

Op 18 en 19 Juni kunnen de bezoekers van de Slag om Altena nu niet alleen de middeleeuwen ervaren in beeld en geluid, maar het ook proeven aan de hand van dit middeleeuwse bier. Voor de echte liefhebbers is er op zaterdag de mogelijkheid kennis te maken met Leendert Alberts, schrijver van het boek ‘Hop’ over de eerste bierrevolutie van Nederland.