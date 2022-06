Motie over kappen van bomen bij Hof Albrecht in Wekendam haalt het niet

WERKENDAM • Een motie, ingediend door de VVD en SGP, over het kappen van bomen bij ‘Hof Albrecht’ heeft dinsdagavond niet voldoende steun van de gemeenteraad gekregen.

Bij het in aanbouw zijnde appartementencomplex Hof Albrecht in Werkendam staan een aantal zeer grote bomen, die eigendom zijn van de gemeente. Door toekomstige bewoners van het appartementencomplex wordt gevreesd dat deze bomen veel overlast zullen veroorzaken. Bovendien ontnemen ze het uitzicht.

In de motie werd het college opgedragen de bomen te kappen en elders in of nabij Werkendam nieuwe bomen te planten. De meeste partijen gaven echter aan dat de motie te voorbarig is, aangezien het college eerder toegezegd heeft de situatie in de zomer nogmaals te bekijken. Deze boodschap werd dinsdagavond herhaald door wethouder Roland van Vugt.

“We hebben gevoel en begrip voor de situatie waarin de aanstaande bewoners terecht zijn gekomen. Ook wij voelen ons als gemeente in een ongemakkelijke positie gemanoeuvreerd. Het college heeft dan ook niet stilgezeten”, stelt Van Vugt. Zo heeft het college onderzocht of de bomen verplant konden worden. Uit onderzoek bleek echter dat dit geen optie was. “Daarna heb ik de bewoners beloofd om deze zomer ter plaatse te kijken hoe de situatie is”, aldus de wethouder. Hierna zal er een definitief oordeel over de bomen geveld worden.

Vrije Volkspartij Altena en de VVD steunde de motie als enige partijen wel. De SGP trok de steun aan de motie in en gaf aan vertrouwen te hebben in de toezegging van de wethouder.