Muziekvereniging Kunst Na Strijd organiseert Avond van de Woerkumse Muziek

WOUDRICHEM • Op vrijdagavond 10 juni om 19.15 uur opent ’t Rondeel in Woudrichem haar deuren voor de Avond van de Woerkumse Muziek.

Deze avond wordt georganiseerd door de Woudrichemse Muziekvereniging Kunst Na Strijd. Voor deze gelegenheid heeft de vereniging samenwerking gezocht met regionale artiesten van formaat. Met elkaar staan zij garant voor een oergezellige Woerkumse muziekavond. Trio VastGoed, bestaande uit Gabriël Gort op accordeon, Ad Baks op contrabas en Paul van der Velde op gitaar, speelt bij binnenkomst in de zaal. Daarna zal het harmonieorkest van Kunst Na Strijd optreden. Hoe veelzijdig dit orkest is, zal het deze avond laten horen. Van klassieke harmoniewerken tot musicalmuziek, van U2 tot jazz en van Stevie Wonder tot Kensington trekken voorbij.

Het optreden van KNS wordt afgewisseld met optredens van de band Radio Failure. Een band bestaande uit jonge muzikanten die verder gaan als de radio kapot is. Verder zal KNS de Oudendijkse Apolonia Gort begeleiden. Zij zingt enkele prachtige nummers. De avond wordt spetterend afgesloten in de foyer van ’t Rondeel, met een optreden van Menzo Kortland. Deze Woudrichemse imitator/feestartiest brengt Gerard Joling, Lee Towers en Guus Meeuwis in één optreden bij elkaar.

Tickets zijn verkrijgbaar via www.kunstnastrijd.nl/kaartverkoop. Entree voor volwassenen kost 10 euro, kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen.