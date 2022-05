ABC Basketball uit Wijk en Aalburg pakt kampioenschap in de vierde klasse

WIJK EN AALBURG • ABC Basketball is voortvarend uit de coronaperiode gekomen. De club uit Wijk en Aalburg heeft het kampioenschap in de vierde klasse Senioren weten te bemachtigen. De Wijk en Aalburgers wisten maar liefst 13 van de 14 wedstrijden te winnen.

Na het seizoen gestart te zijn met vier overwinningen op rij, werd in december de competitie weer een aantal weken stilgelegd. De herstart van de competitie in januari verliep stroef voor ABC. Tijdens de eerste wedstrijd na de herstart miste het team zes vaste krachten, waardoor deze wedstrijd verloren werd. Dit verlies zorgde echter voor extra scherpte in de wedstrijden die volgden.

Het motto ‘meer vuur’ werd ter harte genomen, met een indrukwekkende reeks van negen overwinningen als resultaat. In deze reeks werden onder andere titelkandidaten EVBV Octopus uit Vught en The Black Eagles uit Rosmalen verslagen. Dit alles leidde tot een laatste wedstrijd voor eigen publiek. In een afgeladen d’Alburcht werd SVH Vlijmscherp in een aantrekkelijke wedstrijd met 109-67 verslagen, en met een doelsaldo van plus 524 was het kampioenschap een feit. ABC promoveert hierdoor naar de derde klasse. Met de resultaten die het afgelopen seizoen zijn neergezet, heeft het team laten zien dat het zeker thuishoort in deze klasse.