Altena College grijpt net naast finale Mootcourt bij Internationaal Gerechtshof in Den Haag

SLEEUWIJK • De afgelopen weken deed het Altena College mee met het International Mootcourt. Een mootcourt is een fictieve rechtszaak die in dit geval speelde voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. 22 teams van elf scholen uit tien landen streden een ruime week lang om de finaleplaatsen.

Zes leerlingen van het Altena College moesten pleiten als aanklager of verdediger van de verdachte. Julia Fricke, Melissa Loeff, Saphira van Dijk, Michel Delleman, Mace Geluk en Ivan Wijmans mochten zich alleen baseren op de aangeleverde (Engelstalige) jurisprudentie. Per spreker is het de bedoeling dat je in 15 minuten zoveel mogelijk uit het hoofd een pleidooi houdt, waarbij je ook nog eens onderbroken wordt door de rechter die vragen stelt. In die online competitie wist het Altena de finale net niet te halen. Het team uit Zimbabwe wist uiteindelijk te winnen. Eind juni krijgt het team de kans om zich te revancheren. Dan vindt het European Law Mootcourt plaats in Campulung in Roemenië waar het Altena College ook zal deelnemen.

.