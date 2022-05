Andels Fanfare Corps organiseert zaterdag weer een gezellige Aelse Dag

ANDEL • Vanwege slechte weersomstandigheden in 2019 en de coronamaatregelen in 2020 en 2021 is het drie jaar lang niet mogelijk geweest om een veilige Aelse Dag te houden. Gelukkig ziet het er dit jaar weer wat beter uit. Er zijn geen coronamaatregelen meer en de weersvoorspellingen zien er goed uit. En dus is het weer tijd voor een gezellige Aelse Dag.

Het Andels Fanfare Corps organiseert op zaterdag 4 juni weer een Aelse Dag. Vast onderdeel van deze dag is de gezellige, drukke jaarmarkt en sinds 2018 de rommelmarkt en met dit jaar ook kofferbakverkoop. Tegen een decor van prachtige leilinden proberen marktkooplui, van 10.00 uur tot 16.00 uur, weer verschillende producten aan de man te brengen. Er is een demonstratie met scheepsmodelbouw en radiografisch bestuurde trucks door MBC-replica Werkendam. Voor de jonge kinderen is er weer een springkussen, ze kunnen zich laten schminken en er is een mevrouw in een grabbeljurk.

Om 14.00 uur geeft de dirigent van Andels Fanfare Corps, Pieter Vandermeiren, een P-Bone Workshop bij de Romboutstoren. De workshop is gratis en voor alle leeftijden.

Het terrein bij de karakteristieke 14e-eeuwse Romboutstoren met bakstenen torenspits is het kloppend hart van deze dag. De hele dag, vanaf 10.00 uur is het gezellige, sfeervolle terras bij de Romboutstoren geopend. Hier kan men genieten van een vers bakje koffie of thee, een tapje en een frisje. Er zijn ook weer heerlijke tosti`s, smoothies en vers fruit. En aan het begin van de middag is er live muziek. Het terras is open tot 20.00 uur. Naast een broodje met een hamburger of worst van de BBQ, is er vanaf een uur of vier ook lekkers van een Smokey BBQ te verkrijgen.