Onderzoek naar realisatie van toekomstbestendig onderwijs in Altena

ALTENA • Het Altena College, Curio Prinsentuin Andel, Schans en het Willem van Oranje College hebben besloten om samen te onderzoeken op welke manier het voortgezet onderwijs in Altena toekomstbestendig kan blijven. Een belangrijke aanleiding hiervoor is dat de regio te maken heeft met een demografische afname van het aantal leerlingen. Dit zet het voortgezet onderwijs in de huidige vorm onder druk. Daarnaast zijn er landelijke ontwikkelingen zoals de nieuwe leerweg en sterk techniekonderwijs die om samenwerking en afstemming vragen.

De komende periode onderzoeken de scholen met elkaar wat ervoor nodig is om goed toekomstbestendig onderwijs te realiseren dat aansluit bij de behoeften van leerlingen en hun ouders. Omdat de scholen en de gemeente het van belang vinden dat leerlingen en ouders daarin gehoord worden, zal in samenwerking met de gemeente een vragenlijst worden uitgezet onder leerlingen en ouders in de gemeente Altena. De opbrengsten van het onderzoek worden gebruikt om te bepalen welke concrete acties worden ondernomen om het voortgezet onderwijs toekomstbestendig te houden.