Zweefvliegtuig maakt noodlanding ter hoogte van de Buitendijk in Hank

HANK • Een zweefvliegtuig maakte zaterdagmiddag een noodlanding ter hoogte van de Buitendijk in Hank. Rond 14.35 uur rukten brandweer, politie, ambulance en traumahelikopter uit naar de plaats waar de noodlanding was gemaakt.

Eenmaal op de locatie aangekomen bleek dat, in tegenstelling tot wat eerder gedacht werd, het geen neergestort vliegtuigje betrof, maar een zweefvliegtuig dat een noodlanding moest maken. De hulpdiensten hoefden dan ook geen zorg te verlenen. Niemand raakte gewond.

Het vliegtuigje moest een noodlanding maken, doordat er geen thermiek - een opstijgende luchtstroom - was. Dit is nodig om een zweefvliegtuig in de lucht te houden.