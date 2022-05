Blije gezichten in De Bloesemhoff bij opening: ‘Hij vindt het hier geweldig’

ANDEL • Al van verre zie je de grote roze strikken op de balkons van De Bloesemhoff. Het is feest bij de woonvoorziening voor zestien jonge mensen met een verstandelijke beperking. Sinds het eerste idee van initiatiefnemer Marjo Verwijs voor huisvesting voor haar eigen zoon, tot aan de officiële opening zijn zeventien jaren verstreken.

Naast de vrolijke roze strikken op de balkons, is ook de entree van De Bloesemhoff versierd. De zestien roze lintjes mogen door de evenzovele bewoners worden doorgeknipt en dat gebeurt met een aanstekelijk enthousiasme. Iedereen is blij met de officiële opening, een jaar later dan gepland vanwege corona. Op 12 maart vorig jaar verhuisden de eerste bewoners naar De Bloesemhoff.

Het grote groene lint wordt doorgeknipt door Marjo Verwijs uit Andel. “Toen mijn buurmeisjes verhuisden naar een begeleid wonen project, vroeg ik me af wat er met onze zoon Maurice zou gebeuren. Met andere ouders die ik kende via stichting Sport en Spel ontstonden de eerste gesprekken, later raakte ook mijn zwager betrokken”, zo vertelt ze over de jarenlange planvorming. Via Woonservice Meander, Woonlinie en uiteindelijk Bazalt Wonen kon er eindelijk gebouwd worden op de plek van de oude Notenhoff. “Ik raad echt iedere ouder aan om vooral heel veel te gaan kijken in andere huizen, hoe ziet het eruit en wat wil je als ouder? Ook is het aan te raden je kind te laten logeren in een logeerhuis om alvast te wennen aan de verhuizing. Maurice ging in het weekend logeren in ‘t Stulpke in Nieuwendijk. Zo kon hij wennen en is De Bloesemhoff nu echt zijn thuis.” Ondanks de verhuizing is Marjo Verwijs nog vaak te vinden in De Bloesemhoff, onder andere as kookvrijwilliger.

Alle zestien bewoners zijn overdag aan het werk zoals bij ‘je KANS’ in Veen, Tikkie Anders in Sleeuwijk of op het Rietveld. Zaterdagmiddag geven ze een rondleiding en laten vol trots hun kamers zien. “Het is een beetje een troep”, zo verontschuldigt Iris zich, terwijl ze op de foto’s van haar familie wijst. Nathan is al net zo trots op zijn kamer. Hij werkt bij Tikkie Anders en vertelt ook nog dat hij vlogs maakt onder de naam ‘Vlogboy’. Adamo van der Stelt uit Nieuwendijk is één van de betrokken ouders. “Iris vindt het hier echt fantastisch.” Datzelfde geldt voor de moeder van Richard. “Hij vindt het hier geweldig. Richard is een allemansvriend en kan echt met iedereen hier goed opschieten.”