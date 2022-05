Eethen is wandelpark én meer rijker: ‘We zijn er trots op, een aanwinst voor ons dorp’

EETHEN • De opening vorige week donderdagmiddag van wandelpark De Lankert in Eethen ging gepaard met een waterdoop. Door een enorme hoosbui moest er met het openingsprogramma snel gekapt worden. Maar gelukkig waren de openingslinten al wel, in het bijzijn van wethouder Roland van Vugt, doorgeknipt.

De vele Eethenaren die op het evenement waren afgekomen moesten dan ook snel weer rechtsomkeert maken. Maar wandelpark De Lankert is nu wel officieel een feit. Het duurde even voor de dorpsraad alle seinen op groen kreeg. In 2018 werd het idee voor het wandelpark geopperd.

Allerlei hobbels moesten eerst genomen worden. Zelfs het budget dat de voormalige gemeente Aalburg beschikbaar had gesteld was even kwijt. Dat is allemaal geweest en vergeten.

Veel meer dan een park

In de aula van de Prins Willem Alexander school (PWA) was de hoosbui ook snel vergeten. Dorpsraad-voorzitter Piet Hobo maakte een tevreden indruk. “We zijn er trots op. Een aanwinst voor ons dorp”, benoemde de preses het bijna zes hectare natuurgebied waar veel vrijwilligers aan hebben meegewerkt. Het is niet alleen wandelen in het park. Er is meer. Zo is er de al zo lang begeerde crossbaan in opgenomen, kunnen de kinderen veel opsteken in de schoolmoestuin en kunnen hondeneigenaren hun viervoeters frank en vrij loslaten in het honden-uitren-gedeelte.

Educatieve aanwinst

Ook op educatief gebied is het wandelpark een aanwinst. “Er is een grote biodiversiteit. Zowel oud als jong kan er veel leren van de natuur”, vervolgt Hobo. Aan de zuidzijde van het park speelt water een grote rol. De wisselende hoogtes en laagtes bevorderen spontane en gebiedseigen vegetatie. Alle planten zijn inheems en hebben een ecologische waarde. Lopend op de stapstenen kan het leven ook bekeken worden op de oevers en onder water. Aan de zijde van de Nieuwe Steeg naast de PWA-school is het speel en meer educatieve gedeelte. Daar vindt men ook de schoolmoestuin met een echte broeikas. Myrthe Paans is daar met vrijwilligers al weken bezig kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool alles bij te brengen over hoe alles groeit en bloeit. Het sproeien wordt gedaan uit het in acht tonnen opgevangen regenwater.

Enthousiaste kinderen

De kinderen krijgen elke donderdagmiddag eerst op school les over de natuur en daarna worden de lessen voortgezet in de moestuin. “De kinderen zijn heel enthousiast. Ze hebben zelf wensenlijstjes gemaakt wat er geplant moet worden en begeleiden dat tot het geoogst kan worden. Ze mogen alles proberen”, vertelt Myrthe.

Crossbaan

Naast de moestuin is er de crossbaan voor alle leeftijden. Dat was al een lang gekoesterde wens. Roy Goorden van de dorpsraad is er veel mee bezig geweest om het voor mekaar te krijgen.

Van de crossbaan wordt al een paar weken gebruik gemaakt zodanig dat de toplaag van gravel al aan het slijten is. “Die toplaag moeten we maar vervangen door een meer duurzame laag”, vertelt Goorden. “De huidige toplaag vergt te veel onderhoud en het moet allemaal door vrijwilligers worden gedaan. We zijn al in gesprek met de gemeente om die toplaag te vervangen door een meer duurzame laag.” Voorzitter Piet Hobo knikt. “Eigenlijk moet het asfalt zijn. Dan ben je van het onderhoud af”, is zijn suggestie.

Beplanting

In het park zijn een paar duizend klimaatbestendige en gebiedseigen bomen en struiken geplant die geschonken zijn door Rotary Altena.