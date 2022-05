Het zit het er bijna op voor Maarten Boddaert bij Achilles Veen

VEEN • Maarten Boddaert zet na dit seizoen een punt achter zijn prestatieve carrière, maar gaat nog wel met zijn vrienden voor de lol een balletje trappen.

Nog een paar wedstrijden en dan zit het erop voor Maarten Boddaert bij Achilles Veen. Boddaert zet er een punt achter. De 32-jarige krachtpatser, die vijf jaar actief was in Veen, stopt ermee en gaat voor de lol nog een balletje trappen bij zijn vrienden in Roosendaal.

Een lastig besluit om te stoppen, was het niet, geeft Maarten Boddaert aan. “Het is eigenlijk een gebrek aan motivatie om nog langer door te gaan op dit niveau. Vooral in de coronatijd merkte ik dat een stukje vrijheid me wel goed beviel. Verder heb je het op en neer rijden van Roosendaal naar Veen. Dat is best een afstand en dat ging me tegenstaan”, aldus Boddaert.

Enkelblessure

“Ik zat er al een paar jaar tegenaan te hikken, maar mede door corona wilde ik het wel goed afsluiten. Soms heb je nog wat twijfels, maar het stond voor mezelf min of meer vast dat ik nu ga stoppen. Fysiek ben ik nog wel redelijk in orde, al heb ik destijds bij FC Den Bosch een zware enkelblessure opgelopen met kraakbeenschade. Dat is niet meer op het gewenste niveau gekomen. Vaak na een training of een wedstrijd voelde dat niet helemaal goed aan.”

“Ik heb zin in de laatste wedstrijden, maar ik kijk er ook naar uit dat het straks is afgelopen. Straks met mijn vrienden recreatief in het derde elftal bij RKVV in Roosendaal, heerlijk.”

Profbestaan

Het profbestaan voerde Maarten Boddaert langs RBC en FC Den Bosch en na een kort profavontuur in Australië bij Adelaide Comets, streek hij vijf jaar geleden neer bij Achilles Veen. “Daar kijk ik zeker met een positief gevoel op terug. In de jeugd heb je altijd een soort droom om profvoetballer te worden. Dat is me gelukt. Ik heb er een hoop ervaring opgedaan en dat neem je voor de rest van je leven mee.”

“Het mooiste was mijn eerste contract, dat ik ondertekende bij RBC. RBC ging later failliet, dat was minder. Ook op mijn vijf jaar bij FC Den Bosch kijk ik met een goed gevoel terug. We hadden nog een jaar dat we in de play-offs de halve finale haalden voor promotie. Over de breedte gezien wat ik heb bereikt, daar ben ik wel tevreden over. Het avontuur in Australië bij Adelaide Comets was ook mooi. Zo’n kans krijg je niet zomaar. Jammer dat mede door een enkelblessure mijn contract werd ontbonden”, had hij het niet willen missen.

Vrienden

Op zijn vijf jaar in Veen kijkt Boddaert ook met een goed gevoel terug. “De andere jongens die er langer zaten, zoals Thijs van den Berg en Sen Aerts, zijn vrienden geworden. Binnen de club heb ik ook altijd met iedereen op kunnen schieten en heb het er reuze naar mijn zin gehad. Het sociale was ook belangrijk binnen de club. Vanuit Veen zijn ze ook altijd goed voor mij geweest. Alles bij elkaar opgeteld was het een heel leuke tijd”, zal je van Boddaert geen kwaad woord horen over Achilles Veen.

“Alleen de doelstelling om te promoveren is niet gelukt, maar er zaten veel wedstrijden bij die het mooi maakten om te winnen. Het contrast tussen de eerste seizoenshelft en de tweede seizoenshelft is dit seizoen wel groot. Daar heb ik ‘mixed feelings’ over. Dat we niet bovenin mee konden doen, is jammer. Anderzijds is de tweede seizoenshelft wel een mooie reeks geweest om het zo af te sluiten. Het overwinningslied ‘My Little Lady’ wat Sen Aerts altijd aanslingerde, blijft ook een mooie herinnering.”

Mooi geweest

“Het is mooi geweest. Ik ga er een hoop vrije tijd voor terugkrijgen en kan nu andere dingen gaan doen die ik leuk vind, zoals padel en fietsen”, is Boddaert niet bang het voetbal te missen.

“Daar maak ik me niet zo druk om. Emotioneel word ik er niet van en een traantje wegpinken, doe ik niet. Daar ben ik de persoon niet naar. Ik stop met een trots en blij gevoel en af en toe zal ik hier in Veen onder het genot van een biertje zeker nog wel komen kijken.”

Nico van Es