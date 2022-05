ALMKERK • Het volgende Alzheimer Café Altena vindt plaats op maandag 20 juni. Alzheimer Café Altena is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Natuurlijk zijn ook hulpverleners en anderen belangstellenden van harte welkom.

Het Alzheimer Café Altena is een initiatief van de gemeente Altena, betrokken organisaties in de regio zoals Zorgplein Maaswaarden, De Riethorst Stromenland en Trema en wordt ondersteund door Alzheimer Nederland. Elke derde maandag van de maand vindt de bijeenkomst plaats in ‘t Wapen van Emminckhoven, Brugdam 5 in Almkerk. Het programma begint om 19.30 uur, maar vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Toegang van het Alzheimer Café Altena is geheel gratis en aanmelden is niet nodig.

Op maandag 19 september komt een theatergroep, speciaal voor het Alzheimer café, met een interactief programma met de titel ‘Je kunt me gerust een geheim vertellen’. Dit belooft een mooie avond te worden. Reserveer deze avond alvast in de agenda, meer informatie volgt tegen die tijd.