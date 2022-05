Gemeente Altena laat inwoners gratis duurzame beurs ‘Huis & Energie’ bezoeken

ALTENA • Door de hoge gasprijzen willen veel mensen hun huis versneld energiezuinig maken. Hoe dat moet, kunnen ze ontdekken bij de duurzame beurs Huis & Energie, die van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juni plaatsvindt in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch. Meerdere gemeentes in Brabant, waaronder gemeente Altena, maken het mogelijk voor hun inwoners om de beurs gratis te bezoeken.

Middelpunt van Huis & Energie is het Duurzaam Droomhuis, een levensgrote modelwoning die met steun van de Rijksoverheid wordt opgetrokken. Hier zijn allerlei duurzame oplossingen te zien, horen en beleven, zoals zonnepanelen, warmtepompen en slimme verlichting. Het Duurzaam Droomhuis wordt ‘bewoond’ door experts van de onafhankelijke adviesorganisatie Milieu Centraal, die bezoekers voorlichting geven en vragen beantwoorden.

Op Huis & Energie wijzen hosts bezoekers de weg en staan meer dan honderd organisaties klaar om bezoekers te informeren. “Er staan installateurs die je huis kunnen verduurzamen, maar ook een bouwmarkt die je leert om zelf aan de slag te gaan, bijvoorbeeld met isoleren”, vertelt beursdirecteur Henriette Vrisekoop. “Als je helemaal van het gas af wilt, kun je stille warmtepompen of flexibel inzetbare infraroodpanelen ontdekken. Ook is de Rijksoverheid aanwezig om mensen voor te lichten over alle subsidies die beschikbaar zijn.”

Bezoekers die nog meer willen weten kunnen terecht bij het seminarplein, waar ruim dertig gratis workshops worden gegeven. ‘En omdat verduurzaming ook gewoon leuk is, kunnen ze op het elektrisch vervoer-plein achter het stuur kruipen van de nieuwste auto’s, prachtige duurzame woonaccessoires uitzoeken, of biologische hapjes eten op het foodtruck-plein’, meldt de organisatie.

Huis & Energie vindt plaats van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juni in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch. Aan de deur kosten kaartjes 20 euro per stuk. Gemeente Altena heeft vrijkaarten ingekocht, zodat inwoners gratis kaarten kunnen bestellen door de code ‘ALTENA2022’ in te vullen op www.huisenenergie.nl.