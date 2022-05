Volop meters gemaakt op terrein van Atletiekpark Altena: oplevering is naar verwachting eind juli

ALTENA • De gemeente verwacht dat Atletiekpark Altena eind juli van dit jaar wordt opgeleverd. Dat meldt men op de gemeentelijke website.

‘Er worden volop meters gemaakt op het terrein waar Atletiekpark Altena gerealiseerd wordt. De afgelopen maanden stonden in het teken van veel grondwerk: er zijn sloten verbreed, er is een grondwal om de baan gelegd en er is voorbelasting aangebracht. De komende maanden staat de realisatie van de atletiekbaan en atletieknummers op de planning’, laat de gemeente weten.

De komende periode staat er nog veel te gebeuren, zo schrijft men. ‘Voor de atletiekbaan wordt een constructie aangelegd van schuimbeton, asfalt en een kunststof toplaag. Daarna kan de belijning worden aangebracht. Vervolgens wordt op diverse plekken kunstgras gelegd en wordt het grote middenterrein voorzien van natuurgras. Ook worden de voorzieningen voor diverse atletiekonderdelen gebouwd, zoals discuswerpen, kogelstoten en verspringen.’

Wethouder Shah Sheikkariem geeft aan tevreden te zijn dat het project volgens planning verloopt. “Ik kijk vooruit naar de realisatie en de ingebruikname van het Atletiekpark Altena door atletiekvereniging Altena Road Runners en het Altena College. We maken de atletieksport voor een grote groep toegankelijk en kunnen werken aan een Vitaal Altena.”

Op het moment dat Atletiekpark Altena in gebruik wordt genomen, is het complex te bereiken via een nieuwe toegangsweg aan De Nieuwe Roef. Er worden op het Atletiekpark voldoende parkeerplekken gerealiseerd. Op dit moment wordt de ontsluiting op De Nieuwe Roef nog gebruikt door bouwverkeer.

Atletiekvereniging Altena Road Runners huisvest zich na de opening in het complex. Het complex biedt straks de faciliteiten en ruimte om op één locatie diverse atletiekdisciplines uit te oefenen, zoals de gebruikelijke loopnummers, verspringen en discuswerpen. Ook Cor van den Heuvel, voorzitter van Altena Road Runners, kijkt alvast vooruit naar de oplevering. “Met de oplevering van Atletiekpark Altena is onze gemeente een sportvoorziening rijker. Onder leiding van ervaren trainers is er voor iedereen plaats om de atletieksport te beoefenen. Want bewegen is het gezondste medicijn.”

Volgens de gemeente biedt de komst van de complexen ook voor het naastgelegen Altena College veel voordelen. ‘Als leerling van de school volg je straks de lessen bewegingsonderwijs in het Atletiekpark Altena. Deze nieuwe manier van sporten draagt bij aan de gezondheid en vitaliteit van leerlingen en is daarom een waardevolle toevoeging aan het lesaanbod van het Altena College.’ Gijsbert van der Beek, rector van het Altena College heeft bij de werving voor nieuwe leerlingen al ingespeeld op de atletiekbaan. “Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar kunnen we voor drie klassen tegelijk het bewegingsonderwijs verzorgen op het atletiekpark direct achter de school. Hoe mooi is het om de hele dag door de leerlingen actief te zien op de verschillende atletiekonderdelen.“