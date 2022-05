Ook in Giessen is er weer avondvierdaagse: van 31 mei tot en met 3 juni

GIESSEN • Van dinsdag 31 mei tot en met vrijdag 3 juni wordt de veertiende avondvierdaagse in Giessen gehouden. Na een afwezigheid van ongeveer twee jaar door de coronacrisis, is de Stichting Avond4Daagse Giessen zeer verheugd om dit goede nieuws te melden.

De deelnemers kunnen weer kiezen uit de ‘vaste’ afstanden van 3, 5 of 10 kilometer. Er zijn weer mooie wandelroutes gemaakt door de regio. De start en finish is dit jaar, voor de eerste keer, bij sporthal De Hartenjager aan de parallelweg 35 in Giessen. Inschrijven is mogelijk in De Hartenjager op maandag 30 mei van 18.00 tot 19.30 uur en op dinsdag 31 mei, voor de start van de avondvierdaagse. Tijdens de avondvierdaagse start de 10 kilometer om 18.00 uur, en de 3 en 5 kilometer vanaf 18.30 uur. Voor de basisscholen gelden andere starttijden.

Het thema tijdens het defilé is ‘carnaval’. Rondom de Hartenjager is voldoende parkeergelegenheid, dit zal tevens met borden worden aangegeven.