Ook Wijk en Aalburg krijgt opvanglocatie: ruimte voor circa zestig vluchtelingen

WIJK EN AALBURG • In navolging van Werkendam en Rijswijk krijgt ook de kern Wijk en Aalburg een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Bij het zoeken naar een geschikte opvanglocatie is nadrukkelijk gelet op spreiding in de gemeente.

Door nu al een opvangplek voor vluchtelingen aan te wijzen wil de gemeente voorbereid zijn op een mogelijk hogere instroom. Ook wil Altena graag bijdragen aan de regionale opgave voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. In de crisisnoodopvang in Breda, vanwaaruit de vluchtelingen over de regio verspreid worden, verbleven op 20 mei drie vluchtelingen. Hoeveel vluchtelingen er nu in de crisisnoodopvang verblijven is niet bekend. Het lukt vooralsnog goed om Oekraïners direct door te verwijzen naar tijdelijke opvanglocaties in de omliggende gemeenten. In Altena verblijven nu 163 vluchtelingen. Hiervan verblijven 27 vluchtelingen in de tijdelijke opvanglocatie in Werkendam.

Opvanglocatie Rijswijk gereed

De opvanglocatie in de voormalige slaapwinkel Swart in Rijswijk is bouwtechnisch opgeleverd en inmiddels qua meubilair en voorzieningen ingericht. De locatie wordt echter pas in gebruik genomen, wanneer de locatie in Werkendam een bezettingsgraad van tachtig procent heeft. In Werkendam is plaats voor maximaal 64 personen.

Derde locatie komt in Wijk en Aalburg

De gemeente heeft nu ook een derde opvanglocatie op het oog, in Wijk en Aalburg aan de Spieringen 27. ‘Deze locatie biedt mogelijkheden voor circa 60 vluchtelingen. De komende periode wordt het pand in gereedheid gebracht. De direct omwonenden worden hiervan op de hoogte gebracht middels een bewonersbrief. Zodra het pand bouwtechnisch opgeleverd en ingericht is, worden zij uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in het pand alvorens het in gebruik wordt genomen’, laat het college weten in een raadsinformatiebrief.

Leefgeld

Oekraïners die in Altena verblijven kunnen bij de gemeente leefgeld aanvragen. Inmiddels zijn er 58 klantendossiers, bestaande uit alleenstaanden of gezinnen. In een klantendossier kunnen meerdere personen zitten. Tot en met 17 mei is er in totaal 98.152,65 euro leefgeld aan Oekraïners uitbetaald.