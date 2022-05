Almkerkseweg bij Woudrichem weer open na lange herstelwerkzaamheden

WOUDRICHEM • Het heeft even geduurd, maar de Almkerkseweg bij Woudrichem is vanaf woensdagmorgen weer open voor fietsers. Vanavond kunnen ook auto's de weg weer gebruiken.

Door een reparatie aan een gebroken persleiding was de Almkerkseweg tussen de Ruigenhoekweg en de Veldweg lang afgesloten. In eerste instantie verwachtte de gemeente dat de weg vorige week vrijdag weer geopend kon worden, maar later werd bekend dat er maandag pas met het herstel begonnen kon worden.

Het duurde uiteindelijk echter tot woensdag voordat de herstelwerkzaamheden waren afgerond.