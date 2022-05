Broodfonds Altena weer samen op pad: bevertocht door de Biesbosch

ALTENA • Broodfonds Altena mocht voor het eerst sinds tijden weer samen op pad. Net als zoveel samenkomsten, konden ook de meeste bijeenkomsten van het Broodfonds in de afgelopen twee jaar niet doorgaan. En juist voor de ondernemers die elkaar financieel steunen bij arbeidsongeschiktheid, was het ontbreken van dit soort bijeenkomsten een groot gemis. Geregeld contact versterkt immers het onderlinge vertrouwen.

In de jachthaven van Hank verzamelden de ondernemers uit verschillende branches zich voor een bevertocht door de Biesbosch. Op de laatste ledenvergadering gaven veel leden aan graag eens te gaan varen. Voorzitter Evert Pruissen begeleidt geregeld rondvaarten door de Biesbosch en dit uitstapje was voor hem daarom een thuiswedstrijd. Met de broer van bestuurslid Ria Pruissen aan het roer, vertrokken 24 van de 47 leden de Biesbosch in. Evert en de schipper wisten precies de mooie plekjes te vinden en al snel kregen de leden een foeragerende visarend in het oog. Tijdens de tocht werden er verschillende beversporen gespot, maar een glimp van het knaagdier zelf bleef lang uit. Tot het beestje zich net voor het einde van de tocht toch liet zien.

Broodfonds Altena werd op 1 mei 2018 opgericht. Minimaal twintig en maximaal vijftig ondernemers kunnen zich in een Broodfonds verenigen. Maandelijks leggen de leden een vast bedrag in, waaruit de schenkingen aan zieke leden worden betaald. Broodfonds Altena is regio-gebonden - alleen ondernemers die binnen een straal van 25 kilometer rond Dussen wonen of werken kunnen zich erbij aansluiten - maar er zijn ook Broodfondsen die juist ondernemers uit dezelfde branche bijeenbrengen. Naast Broodfonds Altena is er in de gemeente Altena nog een Broodfonds actief: in juni 2021 zag Broodfonds Broodzakelijk Altena het levenslicht.

Meer informatie: www.broodfonds.nl