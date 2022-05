Vliegende waterstofboot, waar Sietse Duister uit Hank aan meebouwde, onthuld

HANK • Op maandag 23 mei is de vliegende waterstofboot van het TU Delft Hydro Motion Team, waar Sietse Duister uit Hank deel van uitmaakt, onthuld. Tweede Kamerlid Raoul Boucke heeft de boot gedoopt bij Lake7 in Zevenhuizen. De waterstofboot is ontworpen en gebouwd door 25 studenten van de TU Delft. Met deze boot is het team van plan komende zomer het wereldkampioenschap in Monaco te winnen.

“De maritieme sector stoot meer CO2 uit dan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk samen,” aldus teamlid Sietse Duister, “wat als we deze uitstoot kunnen voorkomen door over te stappen naar een energiebron die enkel water uitstoot?”. Dit jaar bouwt het team voor het eerst een zeewaardige monohull; een boot bestaande uit één romp. De nieuw ontworpen boot vaart op waterstofgas, dat in totaal een gelijke hoeveelheid elektriciteit oplevert als vijf volledig opgeladen Tesla’s.

Dankzij de hoge energiedichtheid van waterstof kan de boot zelfs een enkele reis van Amsterdam naar Londen varen zonder te tanken. Dit is een grote stap voor het team. “Met deze boot willen we de potentie van waterstof laten zien voor zeeschepen”, vertelt Sietse. “Deze zijn van cruciaal belang voor het koolstofvrij maken van de maritieme industrie.”

Boot gedoopt

Raoul Boucke is Kamerlid en zet zich al zijn hele carrière in voor het klimaat- en energiebeleid. Voordat hij in de Tweede Kamer kwam, heeft hij dertien jaar in Brussel namens Nederland deelgenomen aan de onderhandelingen over het Europese klimaatbeleid, waaronder een Europees CO2-emissiehandelssysteem, een duurzaam Europees transportnetwerk en de aanpak van de zeespiegelstijging. Zowel het team als Boucke worden gedreven door één doel: mensen motiveren om te werken naar een duurzamere toekomst.

Wereldkampioenschap

Van 4 tot 9 juli is de race in Monaco waarbij het Hydro Motion Team strijdt om de titel in de open zee klasse. Tijdens de competitie wordt de boot op de proef gesteld op drie onderdelen: snelheid, manoeuvreerbaarheid en uithoudingsvermogen, waarbij de focus van het team ligt op dat laatste. Het team wil de scheepvaart laten zien dat het gebruik van waterstof ook geschikt is voor lange afstanden, zodat ook grote schepen zoals containerschepen in de toekomst gebruik gaan maken van waterstof als brandstof. Het team gebruikt, naast het gebruik van waterstof, ook nog een andere techniek om de race te winnen: ze vliegen. Met genoeg snelheid tillen de draagvleugels de romp van de boot op uit het water, waardoor de boot sneller en verder kan varen met minder brandstof.

Het TU Delft Hydro Motion Team bestaat uit 25 studenten van elf verschillende studies aan de TU Delft. In één jaar tijd doorlopen de studenten van het team het gehele proces van ontwerpen, produceren, testen en tenslotte racen met een vliegende waterstofboot. Sinds de oprichting in 2005 probeert het team de maritieme sector te inspireren om schoner te varen. Dit jaar verkent het team de mogelijkheden van waterstof. “Als wij laten zien dat het mogelijk is om binnen een jaar een vliegende waterstofboot te bouwen, kan de maritieme industrie het ook”, zegt Sietse vol trots.