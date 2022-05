Andel pakt eerste prijs tijdens 21-Dorpenwedstrijd op Golfpark Almkreek

ALMKERK • Met stralend weer werd op Golfpark Almkreek in Almkerk afgelopen zaterdag de 21-Dorpenwedstrijd door Burgemeester Egbert Lichtenberg geopend. Golf verbindt, is sociaal, gezond en golfers zijn gelijk lekker buiten in de natuur. Het is een sport die beoefend wordt door jong en oud.

De ervaren golfers speelden deze middag een golfwedstrijd, 48 (nog) niet-golfers maakten op hetzelfde moment kennis met golf. Zij kregen een proefles van Edwin Wesselink en zijn collega’s van de golfschool van Almkreek. Daarna gingen zij met vrijwilligers, allen lid van golfclub Almkreek, in dorpsteams, de golfbaan in om ‘in het echt’ te golfen. Voor beide groepen waren er daarnaast vragen verspreid door de baan in de vorm van ‘weetjes van Altena’.

De eerste prijs ging naar Andel. Zij hadden onder andere alle vragen over de gemeente Altena goed. Meeuwen mocht de tweede prijs in ontvangst nemen en Wijk en Aalburg eindigde als derde. De prijs werd uitgereikt door Wethouder Shah Sheikkariem, die sport in zijn portefeuille heeft. Het winnende dorp krijgt een naamsvermelding op de ‘21-dorpen-tegel’ die op het Golfpark ligt. In 2018 won Meeuwen de eerste editie en in 2019 werd de tweede editie door Rijswijk gewonnen.

Naast het sportieve deel was er aandacht voor de natuur op Almkreek: het is een paradijs voor onder meer vogels. Onlangs werden er 62 vogelsoorten gespot op Golfpark Almkreek. Om het voor deze vogels zo aangenaam mogelijk te maken konden de deelnemers en bezoekers een tweede huis op de golfbaan kopen: een vogelhuisje dat op het park wordt opgehangen.

Een leuke traditie

In 2018 stelden vertegenwoordigers van de toen nog drie gemeenten, Aalburg, Werkendam en Woudrichem en Golfclub Almkreek, zich de vraag: hoe verbinden we de 21 dorpen van Altena - elk met hun eigen karakter, stijl en tradities - op een gezonde, sportieve manier? Dat heeft geresulteerd in deze jaarlijks terugkerende traditie op Golfpark Almkreek.