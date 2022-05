Dick van Houwelingen gaat verder als hoofdtrainer van ACKC

ALMKERK • Volgend seizoen zal Dick van Houwelingen weer het vlaggenschip van ACKC onder zijn hoede nemen.

Ondanks een bewogen seizoen vanwege de coronapandemie heeft het vlaggenschip van ACKC onder leiding van Van Houwelingen in de zaal goed gepresteerd. Op het veld wordt goed gekorfbald, maar zijn in de eerste helft pas twee punten vergaard. Als lijfsbehoud bewerkstelligd kan worden is er volgend jaar weer de ruimte om de sterk verjongde selectie verder te helpen en op een nog hoger niveau te krijgen. Van Houwelingen ziet hier nog zeker voldoende uitdaging in.

De trainer/coach van het tweede team Berry van de Broek stopt aan het einde van het seizoen en gaat op zoek naar een andere uitdaging voor het nieuwe seizoen.