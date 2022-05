Gemeente Altena denkt aan derde opvanglocatie in of rond Wijk en Aalburg

ALTENA • In de tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Werkendam, verblijven momenteel 22 vluchtelingen, dat blijkt uit een update van het college aan de gemeenteraad van Altena. Ook meldt het college dat de opvanglocatie in Rijswijk klaar is, maar dat er nu nog geen gebruik van gemaakt wordt. Tevens laat men weten dat er voor een derde opvanglocatie gezocht wordt in de omgeving van Wijk en Aalburg.

De opvanglocatie in het bedrijfspand van woningcorporatie Bazalt Wonen in Werkendam werd op maandag 2 mei geopend. Hierna druppelden de vluchtelingen langzaamaan binnen. Op vrijdag 13 mei stond de teller op 22 vluchtelingen. Hiervan komen er zes vluchtelingen uit de particuliere opvang en zestien vanuit het districtelijke verdeelpunt in Breda.

‘In de opvanglocatie zijn inmiddels de taalklassen gestart, zodat de vluchtelingen Engels en Nederlands kunnen leren. Er wordt actief gekeken of en waar de vluchtelingen eventueel kunnen gaan werken. Vluchtelingenwerk heeft haar eerste spreekuren op de opvanglocatie gehad en hier wordt goed gebruik van gemaakt’, schrijft het college. ‘Daarnaast is het goed om te constateren dat de contacten tussen de vluchtelingen onderling steeds beter worden en dat zij steeds meer Werkendam en de omgeving gaan verkennen.’

Het college heeft een tijdelijke gedoogbeschikking (het besluit om tijdens een bepaalde termijn niet op te treden tegen een niet vergunde activiteit) afgegeven voor deze opvanglocatie, totdat de definitieve omgevingsvergunning is verstrekt.

Opvanglocatie Rijswijk

De opvanglocatie in de voormalige slaapwinkel Swart in Rijswijk is bouwtechnisch opgeleverd en inmiddels qua meubilair en voorzieningen ingericht. De inloopbijeenkomst voor omwonenden, op 11 mei, werd druk bezocht.

‘De opvanglocatie in Rijswijk wordt nog niet direct in gebruik genomen. Op het moment dat Werkendam een bezettingsgraad van tachtig procent heeft, wordt Rijswijk geopend. Mocht de locatie geopend worden, dan worden de omwonenden hierover geïnformeerd’, deelt het college mee. Het college heeft ook voor deze opvanglocatie een tijdelijke gedoogbeschikking afgegeven.

Derde opvanglocatie

‘In eerste instantie was de landelijke taakstelling voor gemeenten om 50.000 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Er is inmiddels een nieuwe taakstelling dat er landelijk nog 25.000 vluchtelingen extra opgevangen dienen te worden. Voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant betekent dit dat er nog rond de 1.600 plaatsen gerealiseerd moeten worden. Voor het district de Baronie komt dit neer op 608 opvangplekken’, laat het college weten.

De gemeente Altena wil ook blijven bijdragen aan de regionale opgave voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen en voorbereid zijn op een mogelijk hogere instroom. Hierom zoekt de gemeente nog een derde opvanglocatie voor vluchtelingen. ‘Bij het zoeken naar een geschikte opvanglocatie wordt nadrukkelijk gelet op spreiding in de gemeente. Daarom wordt er voor een derde opvanglocatie gekeken in en rond de kern Wijk en Aalburg’, aldus het college.