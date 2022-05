Almkerkseweg bij Woudrichem dicht

WOUDRICHEM • Door reparatie aan een gebroken persleiding is de Almkerksweg tussen de Ruigenhoekweg en de Veldweg afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Ruigenhoekweg naar de Rijksstraatweg in Sleeuwijk en via de dijk weer naar Woudrichem. En voor verkeer vanaf Woudrichem in omgekeerde volgorde.

De reparatie is waarschijnlijk vrijdagavond klaar. Omdat de weg helemaal open moest moet deze ook hersteld worden. Dat gebeurt dit weekend. De verwachting is dat de weg maandag weer open is. Door de graafwerkzaamheden is ook het fietspad dicht. De verwachting is dat het fietspad vrijdagavond weer open is.

Meer informatie over de werkzaamheden staat op de site van Waterschap Rivierenland. Updates zijn ook te volgen via de social mediakanalen van de gemeente Altena en het Waterschap Rivierenlanden.