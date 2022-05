Energietoeslag voor inwoners van Altena

ALTENA • Inwoners van de gemeente Altena kunnen vanaf heden een energietoeslag bij de gemeente aanvragen. De energietoeslag is een landelijke regeling die de gestegen energiekosten moet compenseren. Inwoners van de gemeente Altena kunnen een eenmalig bedrag van €800 aanvragen.

Alleen huishoudens waarvan het inkomen niet meer dan 120% van de bijstandsnorm bedraagt, komen in aanmerking voor de energietoeslag. Daarnaast moet de aanvrager op de datum van de aanvraag in de gemeente Altena wonen, moet deze 21 jaar of ouder zijn én in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.

Bewoners van een zorginstelling of opvanghuis komen niet in aanmerking voor de energietoeslag, evenals studenten die studiefinanciering ontvangen. Ook wanneer een inwoner bij de gemeente geregistreerd staat op een briefadres, bestaat er geen recht op de toeslag. Het energiecontract moet bovendien op naam van de aanvrager of de partner staan, als er meerdere huishoudens in de woning wonen.

Het aanvragen van de energietoeslag kan tot 1 november 2022. Op de website van de gemeente Altena staat meer informatie over het aanvragen van de toeslag.