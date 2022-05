Avond4Daagse Sleeuwijk van 14 tot en met 17 juni

SLEEUWIJK • Het bekende spandoek hangt weer bij de rotonde in Sleeuwijk: na twee jaar van afwezigheid gaat de Avond4Daagse van Sleeuwijk weer als vanouds van start.

In de week van 14 tot en met 17 juni zal het startschot gegeven worden. Het is een week waarin jong en oud wordt uitgenodigd om gezellig mee te lopen. Aan alle wandelaars is gedacht en zo kan er gestart worden op de drie kilometer, vijf kilometer, tien kilometer en vijftien kilometer, zodat er voldoende keus is voor zowel de rustige als de fanatieke wandelaar. De routes van drie en vijf kilometer zijn rolstoelvriendelijk en mindervaliden worden dan ook zeker van harte uitgenodigd om mee te doen.

Stichting Avond4Daagse zorgt ook dit jaar weer voor mooie routes in en om Sleeuwijk, waarbij de deelnemers halverwege de route altijd een rustpost vinden, waar de wandelaars worden voorzien van drinken en wat lekkers.

De start van het gezellige wandelevenement is op dinsdag 14 juni en de wandelaars worden op vrijdag 17 juni feestelijk en muzikaal binnengehaald tijdens het defilé.

Inschrijven

Er zijn diverse inschrijfmogelijkheden. Zo kan er op zaterdag 21 mei in de Albert Heijn te Sleeuwijk van 10.00 uur tot 14.00 uur ingeschreven worden. Op dinsdag 24 mei kan men zich inschrijven in de centrale hal van Brede School de Esdoorn van 15.00 uur tot 16.00 uur.

Op vrijdag 3 juni kan men voor de inschrijving opnieuw terecht in de Albert Heijn te Sleeuwijk, dit keer van 15.00 uur tot 19.00 uur en op maandag 13 juni van 18.30 uur tot 20.00 uur kan iedereen zich inschrijven op de startlocatie. Op deze dagen zijn de kosten van inschrijving €5,00 met medaille en €2,00 zondermedaille (begeleiders). Ook op dinsdag 14 juni kan er bij de start nog worden ingeschreven. De kosten bedragen dan €5,50 euro met medaille en 2,50 zonder medaille (begeleiders).

De organisatie hoopt dat er veel mensen mee zullen lopen.