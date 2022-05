Jan Venhuis fietst Africa Classic

SLEEUWIJK • Een fietstocht van zo’n vierhonderd kilometer met in totaal vierduizend hoogtemeters in zes dagen afleggen door het warme Afrika, is niet voor iedereen weggelegd. De 62-jarige Jan Venhuis uit Sleeuwijk durft deze uitdaging echter wél aan te gaan. In oktober neemt hij deel aan de Africa Classic, een goede-doelen-tocht voor de stichting Amref Flying Doctors.

Op het moment van spreken, zit Jan nog in een soort ‘herstelmodus’. “Met mijn fietsclub heb ik net een fietsdriedaagse van 620 kilometer achter de rug, dus daar moet ik nog een beetje van bijkomen”, vertelt hij met een glimlach. “Het was in ieder geval een goede duurtraining voor de Africa Classic.”

Africa Classic

Jan wist al enige tijd van het bestaan van de Africa Classic af. “Maar de vijfduizend euro die je aan sponsorgeld moet inleggen voor de stichting, was voor mij een barrière. Dat bedrag haal je niet zomaar op met het verkopen van stroopwafels.” De Sleeuwijker is voorzitter van de diaconie van de Ontmoetingskerk in Sleeuwijk en kwam hierdoor onlangs direct met Amref Flying Doctors in aanraking. “Vanuit de kerk hebben we een jaarthema in het kader van het werelddiaconaat en dat is ook voor Amref Flying Doctors. Toen bekend werd dat we vanuit de kerk in 2022 het hele jaar voor de stichting aan de slag zouden gaan, besloot ik de knoop door te hakken. En dus heb ik er mijn persoonlijk doel van gemaakt om deel te nemen aan de Africa Classic.”

De Africa Classic is een zesdaagse mountainbiketocht rond de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika, in het noorden van Tanzania. De tocht voert over brede paden van rood zand en vulkanisch gesteente, langs palmbomen, over savannes en door een groot wildlife-gebied. Onderweg bezoeken deelnemers projecten van Amref Flying Doctors, waarvoor men ook geld inzamelt.

Alternatief ritueel

Amref Flying Doctors is een organisatie die zich inzet voor een goede gezondheidszorg in Afrika. Dit realiseert men onder andere door medisch personeel op te leiden. Ook komt de organisatie op voor meisjes en jonge vrouwen. Zo heeft men op verzoek van en samen met de Masai, een nomadische gemeenschap die voornamelijk woonachtig is in Kenia en Tanzania, een alternatief ritueel ontwikkeld voor de besnijdenis van vrouwen. Deze eeuwenoude traditie was al wettelijk verboden, maar dit bleek niet voldoende. Inmiddels zijn meer dan 20.000 meisjes in Kenia en Tanzania door het alternatieve ritueel gegaan, waarbij er wel een feestelijke ceremonie, maar geen besnijdenis plaatsvindt. In samenhang met dit project wordt hen mogelijkheden geboden om naar school te gaan en zich te ontwikkelen.

Op zaterdag 8 oktober hoopt Jan aan te komen op Kilimanjaro International Airport in Tanzania. Hierna legt hij dagelijks respectievelijk 56, 65, 64, 81, 83 en 42 kilometer af. Halverwege de week staat er ook nog een uitstapje naar Kenia op het programma.

Geoefende fietser

Het staat buiten kijf dat het voor de leek een zware tocht zal zijn. Jan is echter een geoefende fietser en ziet de reis dan ook met vertrouwen tegemoet. “Ik heb al wat pittige mountainbiketochten achter de rug”, vertelt Jan, die individueel begon met fietsen en zich later aansloot bij een fietsgroep. “Na een tijdje ben ik overgestapt naar trainingsgroep ‘De Groenen’. Vooral vanwege de sportieve manier waarop gefietst wordt. Dat sprak me aan.”

Dat de Sleeuwijker een sportieve fietser is, blijkt wel wanneer hij een aantal tochten opnoemt die hij reeds heeft afgelegd. “Ik heb nog niet eerder aan sponsortochten gedaan, maar met een groep mannen heb ik een keer door de Pyreneeën van de Atlantische oceaan naar de Middellandse zee gefietst. Ook heb ik een week lang door de Dolomieten en in de Franse Alpen gefietst. Dit jaar staat er ook alweer zo’n 3800 kilometer op de teller.”

Wildlife experience

Over de sportieve uitdaging maakt Jan zich dan ook weinig zorgen en kijkt hij vooral uit naar de ‘wildlife experience’. “De totaal-beleving lijkt mij ook erg mooi. Het zal best indrukwekkend worden om de omstandigheden daar te zien en hoe men leeft en hoe ze hulp krijgen. Daarnaast zal het erg mooi worden om de andere fietsers (om en nabij de zeventig mensen) te ontmoeten en de tocht gezamenlijk af te leggen.” Jan hoopt dat mensen hem nog willen sponsoren en zo het werk van Amref Flying Doctors willen steunen. “De volledige sponsoropbrengst gaat naar het goede doel”, verzekert hij. “De reis en bijkomende kosten zijn voor mijn eigen rekening.”

Jan Venhuis kan gesponsord worden voor de Africa Classic. De volledige sponsoropbrengst gaat naar de stichting Amref Flying Doctors. De reis- en verblijfkosten betaalt hij zelf. Sponsoren kan via www.africaclassic.nl/jan-venhuis-africa-classic-tanzania-oktober-2022 of ga naar www.africaclassic.nl/deelnemers en zoek daarna op ‘Jan Venhuis’.