De Zonnebloem Werkendam naar Orchideeën Hoeve

WERKENDAM/LUTTELGEEST • Op 12 april 2000 is de afdeling Werkendam van de Nationale Vereniging ‘de Zonnebloem’ opgericht. Op 10 mei vierde de vereniging haar vierde lustrum en vertrok er om 8.45 uur een volle bus naar de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest. Bij aankomst was er koffie met gebak. Daarna kreeg men de gelegenheid om het park uitgebreid te bezichtigen en dit was zeker de moeite waard.

De aanwezigen liepen onder meer door het Regenwoud, de Orchideeëntuin, de Lorituin, de Citruslaan en de Vlinder Vallei. De tocht eindigde in de ‘Zwevende’ Bloementuin, waar kleurige bloemen boven het hoofd bloeien, zo ver als het oog reikt. Daarna stond er een heerlijke lunch op het programma en kreeg iedereen na de lunch nog een uur de gelegenheid om te shoppen in het winkeltje of nog even terug te gaan naar het park. Om 15.30 uur reed de bus weer richting Werkendam. De gasten en de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Werkendam hebben genoten van dit uitje.