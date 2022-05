Kunst & Vriendschap Meeuwen organiseert FaBra-uitwisselingsconcert

ALMKERK • Op 21 mei organiseert Brassband Kunst & Vriendschap Meeuwen een uitwisselingsconcert in zalencentrum ‘t Verlaat in Almkerk. Te gast is het Andels Fanfare Corps. Het is met recht een FaBra-concert dus (Fanfare-Brassband). Het belooft een mooie muzikale avond te worden met afwisselende muziek.

Zo kunnen bezoekers bijvoorbeeld gaan luisteren naar Horizons van Paul Lovatt-Cooper gespeeld door het Andels Fanfare Corps. Met Horizons heeft de componist een werk willen schrijven dat stemt tot nadenken, maar ook energie geeft om vooruit te kijken naar de toekomst. Dit werk was ook te zien en te horen op het winterconcert Horizons, wat uitgezonden is op Altena TV.

Brassband Kunst en Vriendschap zal onder andere Evolution van Phillip Sparke uitvoeren. Dit stuk is geschreven voor de vierde divisie van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen 2011. Het verbeeldt de vijf stadia van verandering en het gaat om het creëren van diverse cyclische verbanden tussen vijf elementen die in ieders leven een rol spelen. Neem bijvoorbeeld aarde, metaal, water, hout en vuur. In deze cyclus bevat aarde metaal, metaal verandert in vloeistof (water) door verhitting, water helpt bomen te groeien, hout dat brandt creëert vuur en vuur produceert as (aarde). Zo blijft de cyclus voortgaan.

Nieuwsgierig geworden naar de rest van het programma? Iedereen is van harte uitgenodigd op zaterdag 21 mei in ‘t Verlaat in Almkerk. De aanvang is om 19.30 uur en toegang is gratis.