Zes titels voor Biesboschzwemmers op Brabantse Kampioenschappen

EINDHOVEN/ALMKERK • Voor het eerst sinds ruim twee jaar stonden er weer Brabantse Kampioenschappen op de kalender. Samen met verenigingen uit Limburg streden zwemmers van Brabantse verenigingen om de medailles. In Eindhoven verschenen namens de Biesboschzwemmers drie zwemmers aan de start en zij wisten in totaal acht medailles te veroveren. Tess Vonk was met vijf medailles de meest succesvolle zwemster van dit weekend.

Tess stond ingeschreven op de 100 vlinderslag, 200 schoolslag, 200 en 400 wisselslag en 100 vrije slag en op alle onderdelen wist ze als eerste Brabantse aan te tikken. Op vlinder- en schoolslag en de 400 wisselslag was het verschil met de nummer twee enkele seconden en op de 200 wisselslag had Tess enig geluk, maar ook daar was het verschil meerdere seconden. Op de 100 vrije slag werd het erg spannend en uiteindelijk wist Tess door een goede finish de winst op te eisen. Het verschil met de nummer twee was 0,02 seconden.

Lars de Kooter kwam ook vijf keer aan de start en hij wist op de 50 schoolslag naar de winst te zwemmen. Het verschil met de nummer twee was 0,14 seconden en dus was het toch enigszins spannend. Op de 200 wisselslag en 1500 vrije slag was er een zilveren medaille voor de winnaar van de Altena Sport Award Jeugd van 2021. Op de wisselslag maakte Lars het verschil door een heel sterke schoolslag. De 1500 vrije slag zwom hij in een vlakke race en was het verschil met de nummer drie bijna een minuut. Op de 100 en 200 vrije slag kon Lars zich niet meten met de snelste drie zwemmers, maar hij wist wel bij de beste 10 te eindigen.

De laatste die deze dag aan de start kwam was Jansje de Ridder op de 100 vrije slag. Jansje was ruim zeven seconden sneller dan haar snelste tijd uit het 50-meterbad en maar enkele tienden langzamer dan haar tijd uit het 25-meterbad.

Volgende week is het tweede weekend en dan komen Lars en Tess weer meerdere keren aan de start en daarnaast zullen ook Jansje, Mandy Swart, Sanne van de Pol en Pieter Pijnenburg aan de start verschijnen. Op basis van de inschrijflijsten lijken er weer diverse kansen op eremetaal te zijn.