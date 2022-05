Woudrichem maakt zich op voor Festival Weekend

WOUDRICHEM • Het komende Hemelvaartsweekend, van woensdag 25 mei tot en met zaterdag 28 mei, staat de vesting van Woudrichem een gezellige vijftigste editie van het Festival Weekend te wachten. Hoewel de festiviteiten rond Hemelvaartsdag normaliter jaarlijks op het programma staan, is de laatste editie alweer enkele jaren geleden door toedoen van de coronapandemie.

Het Festival Weekend begon 49 edities geleden als een simpele en kleinschalige braderie. “Uiteindelijk is dat steeds groter geworden, ook met visbakwedstrijden”, vertelt Aart Geurtsen, van Stichting Evenementen Woudrichem. De visbakwedstrijd, het WK – Woerkums Kampioenschap – visbakken, gaat dit jaar voor de 24ste keer plaatsvinden. Negen individuele deelnemers en zeven teams zullen het tijdens Hemelvaartsdag tegen elkaar opnemen en moeten de jury zien te overtuigen van hun visbakkunsten.

Vuurduveltje

Dit doen ze door twee stukken vis te bakken, rode poon en zalm, op een zogeheten vuurduveltje of gasbrander. Het vuurduveltje is een houtgestookt kacheltje dat vroeger veel gebruikt werd om eten op te bereiden, voornamelijk op de zalmschouw. Als de vis gebakken is, zal een zeskoppige jury de vis kritisch keuren op een viertal punten. Per criterium zijn er tien punten te verdienen, waardoor een ‘visbakker’ een maximale score van veertig punten kan behalen. “Een aantal oude bekenden zullen weer deelnemen aan de wedstrijd”, vertelt Geurtsen, die aangeeft dat de wedstrijd desondanks altijd spannend blijft. “Iedere jaar gaat er iemand anders met de prijs vandoor.” In totaal zijn er drie prijzen te verdelen: de bronzen zalm en poon en een wisseltrofee. Eén voor de beste zalm-bakker, één voor de beste poon-bakker en één voor de hoogste totaalscore.

700 kilo poon

Voor het publiek valt er ook genoeg te genieten en te beleven. Voor hen wordt onder andere ruim 700 kilo poon ingekocht om van te proeven. “Het is niet te hopen dat het slecht weer is, anders eet de organisatie tot de kerst poon”, knipoogt Geurtsen. De sfeer zal deze donderdag versterkt worden door de aanwezigheid van diverse koren. Havenkoor Vissershang uit Hank, de Vischwijven en Ongestaagd uit Woudrichem zullen op de Hoog- en Kerkstraat muzikale noten kraken en voor een feestelijke sfeer zorgen.

Klein maar fijn

De woensdagavond voorafgaand aan Hemelvaartsdag zal er weer ‘een kleine, maar fijne’ kermis openen bij het Janus Baks Bastion. Hier is voor elk wat wils en het zal zeker voor de kinderen een leuk uitje zijn. Voor hen is er op vrijdag ook een kinderspeurtocht. Deze wordt georganiseerd door VBC Woudrichem, van de Hervormde Gemeente Woudrichem. Na de speurtocht zal men met elkaar pannenkoeken eten.

De zaterdag belooft ook een spectaculaire dag te worden, met al in de vroege morgen een kinderrommelmarkt. Vanaf 6.00 uur ‘s ochtends kunnen kinderen als ware markthandelaren hun goederen uitstallen langs de Molenstraat. Deze rommelmarkt zal tot een uur of twaalf duren.

Nostalgische markt

Naast de rommelmarkt zal er van 10.00 tot 17.00 uur ook een nostalgische markt gehouden worden, met veel brocante. Tevens komen er enkele foodtrucks en zullen plaatselijke ondernemers hun producten presenteren. “Voorheen was dit echt een jaarmarkt”, zegt Geurtsen. “Hier was altijd van alles te koop, van hoeden naar petten tot damescorsetten. Deze keer proberen we er wat meer kleur aan te geven, door het iets bijzonderder en nostalgischer te maken.”

“Het is een probeersel. We hebben in het verleden twee keer eerder een brocante markt gehouden, in combinatie met de horeca die hun kaart presenteerden. Dit proberen we nu in feite in een nieuw perspectief te plaatsen.” Op de markt, die gehouden zal worden op de Hoog- en Kerkstraat, zullen ongeveer vijftig kramen staan. Heel veel ruimte voor extra kramen zal er niet zijn, maar geïnteresseerden mogen contact opnemen met Stichting Evenementen Woudrichem om te kijken wat nog mogelijk is. De visbakwedstrijd op donderdag zit al wel vol.