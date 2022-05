Vakantiebijbelclub Woudrichem tijdens festivalweekend

Woudrichem • Op vrijdag 27 mei - de dag na Hemelvaart - is er van 15.00 tot 18.00 uur een spetterende Vakantiebijbelclub (VBC) voor alle kinderen van de basisschool.

Eerst is er in de vesting een vossenjacht met mooie verhalen en leuke opdrachten. Aansluitend eten we met elkaar pannenkoeken. Het voelt extra feestelijk, omdat het dit jaar tijdens het festivalweekend van Woudrichem plaatsvindt. Meer informatie: www.kerkwoudrichem.nl.