Vier scholen uit Altena in de race voor ANWB Verkeersplein

ALTENA • De fietsvaardigheid van basisschoolleerlingen neemt af. Dit maakt hen extra kwetsbaar in het steeds drukker wordende verkeer. Daarom houdt de ANWB dit jaar opnieuw de verkiezing ‘Een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein’. Op een verkeersplein kunnen kinderen veilig oefenen en praktijkervaring opdoen. In Altena doen vier basisscholen mee aan de verkiezing.

Dit zijn Talentenschool De Almgaard uit Almkerk, Eben-Haezer uit Woudrichem, De Ark uit Meeuwen en De Zaaier uit Andel. In totaal zijn er 279 basisscholen in het hele land genomineerd voor een ANWB Verkeersplein. Per provincie wint een basisschool. De twaalf winnaars ontvangen bij de start van het aankomende schooljaar een ANWB Verkeersplein en een lespakket. De nummer twee in elke provincie wint een uitgebreid fietsparcourspakket. Stemmen op één van de scholen kan via deze website.