Nieuw bestemmingsplan voor de Kurenpolder ligt ter inzage

HANK • De Kurenpolder krijgt een nieuw bestemmingsplan. Hierdoor komt er op het terrein meer flexibiliteit en kan er sneller ingespeeld worden op ontwikkelingen in de markt. Daarnaast komt er een hotel.

Voor het voorontwerpbestemmingsplan is een groot aantal onderzoeken uitgevoerd. De resultaten daarvan geven aan dat de ontwikkelingen niet leiden tot onoverkomelijk hinder. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Recreatiepark Kurenpolder’ ligt vier weken ter inzage: vanaf vrijdag 29 april tot en met vrijdag 27 mei 2022. Op deze website staat nadere informatie over het plan en de regeling daarvan.

Daarnaast is het mogelijk om de documenten, op afspraak, digitaal te bekijken op het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk. De documenten zijn ook rechtstreeks te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit kan door in de zoekbalk te zoeken op het adres Kurenpolderweg 31 in Hank.