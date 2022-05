Rochdi Achenteh: ‘Wij geven alles voor Kozakken Boys, deze club gaat niet degraderen’

WERKENDAM • Rochdi Achenteh is achterin bij Kozakken Boys wekelijks een van de sterkhouders. Een ijzervreter, die baalt van elke nederlaag. Een speler vol ervaring ook. Hij heeft in de voetballerij alles al meegemaakt. De situatie waarin hij nu verkeert beleefde hij zes jaar gelden al eens bij Willem II, toen op eredivisieniveau.

“Wij kregen zaterdag tegen De Treffers opnieuw twee klotengoals tegen. Ik kan het niet anders benoemen. Eerst gaat er een vrije trap in de bovenhoek, vervolgens koppen wij op slag van rust de bal uit een corner zelf in de andere kruising.”

De Eindhovenaar is er nu ook van overtuigd dat Kozakken Boys vanaf 9 juni play-offs gaat spelen. “Wij gaan het in de reguliere competitie waarschijnlijk niet meer redden. Het is vanaf nu belangrijk dat iedereen die dat nog niet is, fit wordt.”

Armenië

Rochdi Achenteh, roepnaam Roesh, werd in maart 1988 geboren in de Eindhovense wijk Strijp, het stadsdeel waar Philips zich ontwikkelde en PSV zijn stadion heeft. Zijn eerste amateurclub als junior was Brabantia. Zijn weg in het Nederlandse betaald voetbal ging langs PSV, PEC Zwolle, Vitesse, Willem II, Go Ahead Eagles en FC Eindhoven. FC Ararat-Armenia in Armenië was de laatste club waarvoor hij voor Kozakken Boys uitkwam.

“Door corona is mijn verblijf er tot een jaar beperkt gebleven. De vluchten naar Armenië waren altijd al complex. Het moest via Moskou, Minsk of Dubai. Het leven was er goed en ik had een optie om te verlengen, maar ik ben een familiemens en wilde het liefst naar mijn vrouw en familie. Vooral als de ramadan begon, was ik er erg eenzaam en alleen.”

Achenteh beleefde een topseizoen in Armenië, waar de puissant rijke voorzitter Samvel Karapetyan er veel geld inpompte. “Trainingskampen hielden wij in Dubai of op Cyprus. Wij werden landskampioen en wonnen de supercup.”

Vertrouwen

Als Vitesse-speler werd hij geselecteerd voor het Marokkaanse elftal in de aanloop naar de Afrika Cup. Mijn ouders waren erg blij dat ik voor hun land ging spelen, maar toen kwam daar ebola. Ik speelde drie wedstrijden, waarvan één tegen Uruguay. Edinson Cavani, destijds spelend voor Paris Saint-Germain, was mijn directe tegenstander.”

Achenteh haalt voor Kozakken Boys wekelijks het beste uit zichzelf. Gaat voorop in de strijd. “Ik was zeker nog niet van plan op mijn leeftijd bij Kozakken Boys te gaan afbouwen. Ik heb het hier echt goed naar mijn zin. Ondanks de mindere resultaten is de sfeer in de groep uitstekend. Ik heb het volste vertrouwen dat het goed gaat komen. Ik laat deze club achter in de Jack’s League, daar ben ik van overtuigd. Ik heb deze situatie al eens meegemaakt met Willem II. Daar hebben wij ons toen gered. Dat gaat mij met Kozakken Boys ook lukken. Deze club verdient niet te degraderen.”

(bron: Kozakken Boys Thuispagina in Het Kontakt-Altena)