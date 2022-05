Open dag op eendenkooi Pompveld: kooiker laat geheimen van het vak zien

BABYLONIËNBROEK • Op zaterdag 14 mei organiseert Brabants Landschap een open dag op de eendenkooi in het Pompveld, midden in het Land van Heusden en Altena. De eendenkooi is altijd gesloten voor publiek, maar eens in de twee jaar kunnen bezoekers kennismaken met dit eeuwenoude ambacht.

De kooiker, natuurlijk vergezeld door het kooikershondje, laat bezoekers de geheimen van het vak zien. Een broedkorvenvlechter presenteert zich ook, een jonge imker vertelt over zijn hobby en kinderen kunnen met een schepnetje speuren naar waterdiertjes. Het Pompveld is één van de laatste restanten van het oorspronkelijke landschap van het Land van Heusden en Altena. In het midden van het gebied ligt een eeuwenoude eendenkooi. Deze wordt niet omwille van de jacht in stand gehouden, maar uit cultuurhistorische overwegingen. De eendenkooi is de enige die nog over is van de circa veertig die er ooit waren in het Land van Heusden en Altena. Brabants Landschap is dus erg zuinig op dit unieke natuurgebied.

Naast een bezoek aan de eendenkooi, is het hele gebied een wandeling waard. Het bestaat uit grienden (wilgenhakhout), loofbossen, struwelen, natte graslanden en moeras. In de sloten leven vissen als grote en kleine modderkruiper en bittervoorn. Dankzij deze soorten mag het Pompveld zich rekenen tot het Europese Natura2000-netwerk. De open dag wordt gehouden van 10.00 uur tot 16.00 uur. Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. De ingang van het gebied is naast de woning van de kooiker, Midgraaf 27 in Babyloniënbroek.