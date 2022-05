Open Monumentendag staat dit jaar in het teken van duurzaamheid

ALTENA • Open Monumentendag op 10 en 11 september staat dit jaar in het teken van duurzaamheid. Erfgoed Altena is voor haar programma op zoek naar monumenteneigenaren die plannen hebben hun pand te verduurzamen of dit al hebben gedaan.

Hoe pakken ze dit aan en wat zijn goede praktijkvoorbeelden? Op 7 september houdt Erfgoed Altena in aanloop naar Open Monumentendag een erfgoedavond waarop ze die kennis wil delen met andere monumenteneigenaren. Ook is Erfgoed Altena op zoek naar monumenteneigenaren die hun pand tijdens het Monumentenweekend open willen stellen voor bezoekers. Dat kan zowel op zaterdag of zondag. Aanmelden kan via info@erfgoedaltena.nl.