Sleeuwijkse beloften-renner Geert van Kappel: ‘De Omloop van de Biesbosch is uniek’

WERKENDAM • Voor Geert van Kappel wordt de Omloop van de Biesbosch een nieuwe maar ook prachtige uitdaging. De 20-jarige beloften-renner uit Sleeuwijk gaat de strijd aan op een parcours wat hij kent als zijn eigen broekzak. “De Biesbosch is redelijk mijn achtertuin. Elke training voert toch wel hetzij gedeeltelijk of helemaal door de Biesbosch. Het is een fijn gebied om te fietsen. Een koers lekker dichtbij huis”, vertelt de renner van Dutch Food Valley Cycling Team lachend.

Geert van Kappel maakt al een aantal jaren deel uit van het Dutch Food Valley Cycling Team, het elite/beloften team van de regio Gelderland en Utrecht. Zijn team zal in de Biesbosch met zo’n zeven renners aan de meet staan. “Ik heb ze allemaal aangeraden om zeker mee te rijden. Het komt in ons land niet veel dat zulke wedstrijden worden gehouden. De Omloop van de Biesbosch heeft meer weg van een klassieker dan van een criterium.”

Geert van Kappel is ook blij voor de streek dat de Omloop van de Biesbosch wordt verreden. Ook voor het publiek. “We hebben weinig wedstrijden in de streek meer. Alleen nog een criterium in Hank geloof ik. Heel jammer.” De Sleeuwijker vindt het ook jammer dat onze streek zo weinig beloften- en eliterenners kent. Voor Van Kappel is het de eerste keer dat hij in de Biesbosch aan de start staat. “Bij de eerste editie was ik nog junior. En vorig jaar ging er vanwege corona een streep door. Mooi dat het nu wel door mag gaan.”

De docent aardrijkskunde aan het Altena College rangschikt de Omloop van de Biesbosch onder de categorie bijzondere wielerwedstrijden. “Het is een typische Nederlandse koers die toch enorm uniek is gezien het parcours waar hard gefietst wordt. Waar ook niet per se de beste zal winnen, maar ik denk wel de slimste”, karakteriseert Van Kappel ‘zijn Omloop’. “Een parcours met veel bruggetjes en bochten. En er zullen veel waaiers ontstaan.”

Het zal ook geen gemakkelijke wedstrijd worden, denkt Van Kappel met zekerheid. “Het zal best moeilijk worden. Ook wel heel veel goede wegen maar direct na de start krijg je al smalle wegen. Je moet wel heel goed van voren zitten, want anders zit je zomaar 150 meter achter de kop van het peloton. Het is wel fijn als je parcourskennis hebt natuurlijk.”

Geert van Kappel, die gemiddeld zes keer traint in de week, hoopt zelf op een mooie klassering. “Ik heb een goede opening van het seizoen gehad met Olympia’s Tour (hij reed de 68e editie uit red.), maar ik ben ook gevallen en daardoor een maandje aan het kwakkelen geweest. Maar fysiek denk ik wel dat ik met de besten mee kan. Normaal moet ik zeker voorin mee kunnen. Kansen om te winnen zijn er natuurlijk altijd, maar dan moet ik wel zorgen dat ik in de eerste waaier blijf. Het zal in de bochten ook wel breken. Het zal wel uitdraaien op een echte waaierkoers.” Geert van Kappel zal er klaar voor zijn, geeft de Sleeuwijker ten slotte een belofte. “Ik zal scherp aan de start verschijnen.”

Wielrennen doet Geert van Kappel naast het opbouwen van een maatschappelijke carrière in het onderwijs. Natuurlijk heeft de derdejaars beloften-renner ambities om ook verder te komen in het wielrennen. “Natuurlijk wil ik zo hoog mogelijk kunnen fietsen”, geeft hij prijs. “Maar je moet realistisch zijn. Het is maar voor weinigen weggelegd. En het is ook leuk om les te geven op school.”