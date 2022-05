Gespecialiseerde jeugdhulp luidt noodklok: ‘Wij vrezen opgeslokt te worden’

ALTENA • De voorgestelde schaalvergroting van organisaties in de jeugdzorg gaat ten koste van gespecialiseerde hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen. Dat betogen negen middelgrote praktijken uit de regio. Zij vragen de gemeenteraden om in te grijpen nu het nog kan.

De gemeenten in de regio West Brabant Oost, bestaande uit Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout, hebben een plan opgesteld om het roer om te gooien wat betreft de jeugdzorg. De grote hoeveelheid (kleine) zorgaanbieders moet gereduceerd worden tot een aantal grotere strategische partners. De nieuw opgestelde aanbestedingsstrategie richt zich volgens de WBO gemeenten op het realiseren van doelmatige, kwalitatief goede jeugdhulp binnen het beschikbare budget.

Dit moet volgens de gemeenten gebeuren door van een Open House systematiek met ruim 240 aanbieders, naar een aanbestedingssystematiek te gaan. Een open house-constructie houdt in dat gemeenten een contract met standaardvoorwaarden opstellen en zelf geen selectie maken van aanbieders die gecontracteerd worden voor het leveren van een dienst. Aanbieders mogen zichzelf inschrijven op het gemeentelijk contract als zij voldoen aan de standaardvoorwaarden.

De regio stapt volgens het plan af van het huidige Open House model en zal met een aantal strategische partners contracten aangaan. De nieuwe voorgestelde aanbestedingsregels en de snelheid waarmee het wordt doorgevoerd, baren de middelgrote gespecialiseerde praktijken in de regio echter grote zorgen. Ze vrezen voor hun zelfstandige voortbestaan.

De aanbieders helpen gezamenlijk zo’n tien procent van de jeugdzorgcliënten in de regio, veelal kinderen met trauma’s en ernstige gedragsproblemen. “Juist door de kleinschaligheid van onze praktijken, staan wij ontzettend dicht bij de kinderen en werken gespecialiseerde zorgprofessionals graag bij ons. Bij ons geen managementlagen of andere bestuurlijke fratsen”, aldus José Willemsen van Praktijk De Burcht in Werkendam.

Om mee te kunnen blijven doen, moeten de gespecialiseerde praktijken nog dit jaar opgaan in een groot partnerschap. “Wij vrezen opgeslokt te worden door vergaderingen, gesprekken met juristen en getouwtrek over contracten en budgetten, terwijl wij kinderen willen helpen zoals we dat nu ook iedere dag doen”, zo schrijven negen organisaties in een brandbrief aan diverse gemeenteraden, waaronder die van Altena.

In plaats van op te gaan in ‘grote, logge organisaties’, stellen de praktijken aan de gemeenteraden voor om onderling meer te gaan samenwerken zodat ze hun meerwaarde kunnen behouden. Dit wordt volgens hen echter onmogelijk gemaakt door de nu voorgestelde aanbestedingsregels. De praktijken vragen aan de gemeenteraden om hun voorstel te beoordelen. Ze vrezen anders na 1 januari 2023 hun praktijk niet op een verantwoorde manier voort te kunnen zetten.