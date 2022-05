ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over verkeersveiligheid in Drongelen

DRONGELEN • De ChristenUnie heeft van inwoners van Drongelen signalen ontvangen dat op de weg naar de pont Bergse Maas regelmatig veel te hard gereden wordt. Om de pont over de Bergse Maas naar Waalwijk te bereiken, moet automobilisten de weg door het dorp Drongelen nemen.

De partij maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid op deze route door Drongelen en de hinder die ervaren wordt door de bewoners, en stelt hierom schriftelijke vragen aan het college.

De partij wil weten of het college op de hoogte is van deze situatie en in het bezit is van cijfers over de gereden snelheden op deze route. Daarnaast wil de ChristenUnie weten of en op welk termijn er plannen zijn om de verkeerssituatie te verbeteren. Dit kunnen volgens de partij maatregelen zijn, zoals het verhogen van drempels en het aanbrengen van wegobstakels. Daarnaast is de fractie benieuwd of handhaving op basis van ‘positieve beloningen’ mogelijk is.