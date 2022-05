Cirkel bijna rond voor Thijs van den Berg bij Achilles Veen: ‘Ik heb hier vrienden voor het leven gemaakt’

VEEN • De selectie van zaterdaghoofdklasser Achilles Veen ondergaat een complete metamorfose. Liefst dertien spelers vertrekken of zwaaien af aan het einde van het seizoen. Daaronder ook één van de boegbeelden, de 32-jarige verdediger Thijs van den Berg.

“Het is mooi geweest”, geeft Thijs van den Berg aan. “Het is een combinatie van factoren waarom ik stop. We hebben twee kindjes en met de jongste hebben we een zwaar jaar achter de rug. Dat heeft veel impact gehad. In de coronatijd heb ik ook ervaren, hoe het leven is zonder voetbal. Toen ben ik gaan nadenken en ik wil nu meer tijd besteden aan mijn gezin en dichter bij huis blijven.”

“Het begint af en toe ook te piepen en te kraken. Als perfectionist die ik ben, kan ik daar slecht tegen. Dat alles bij elkaar afgewogen, was voor mij de reden om te zeggen: het is na dit seizoen mooi geweest. Of het te vroeg is, spookt wel eens door mijn hoofd, maar het is een mooi moment. Bij Trinitas in Oisterwijk ga ik recreatief in een vriendenteam nog tegen een balletje trappen.”

Respectabele loopbaan

De 32-jarige Van den Berg heeft een respectabele loopbaan op zijn naam staan. Begonnen bij Taxandria in Oisterwijk, het tegenwoordige Trinitas, volgde al snel de jeugdopleiding bij Willem II. Bij zijn volgende club FC Den Bosch mocht Van den Berg even aan het betaald voetbal ruiken.

“Bij FC Den Bosch heb ik een paar minuten mogen invallen tegen FC Emmen. Dat vergeet ik niet meer, maar daar is het helaas wel bij gebleven.”

De verdediger besloot zijn heil te zoeken in het amateurvoetbal bij de toenmalige hoofdklasser DESK. Na twee jaar in Kaatsheuvel stapte hij over naar Achilles Veen. “Ik ben twee keer gevraagd om naar Veen te komen. De eerste keer besloot ik om het niet te doen. We waren met DESK gedegradeerd en ik vond het lullig om de club te verlaten. Een jaar later kwam Veen opnieuw en toen heb ik het wel gedaan”, aldus Van den Berg, die negen jaar geleden bij Achilles Veen neerstreek.

Mooie tijd

“Het is een hartstikke mooie tijd geweest bij Achilles Veen”, zegt Van den Berg onomwonden. “Toen ik hier binnenkwam, was ik natuurlijk zelf nog een jochie. Het belangrijkste is, dat ik met de mensen bij de club een mooie band heb opgebouwd. Een aantal jongens hier zijn ook vrienden voor het leven geworden.”

“Toen ik hier kwam, was de club al een aantal jaren aan het strijden tegen degradatie, maar we werden steeds stabieler. We begonnen aan te schuren tegen de top van de hoofdklasse en we stonden een aantal keren op de drempel van promotie. Als je daar zo op terugblikt, heb ik daar een mooie bijdrage aan mogen leveren. Het is natuurlijk wel jammer, dat we in die negen jaar nooit kampioen zijn geworden of zijn gepromoveerd via de nacompetitie. We zijn er een aantal keren heel dichtbij geweest, maar we hebben ook altijd geduchte tegenstand gehad van grote clubs. Dat is wel zonde.”

Dit seizoen

Hoe ver Achilles Veen dit seizoen gaat komen, is moeilijk te zeggen. De groenwitten zijn bezig aan een flinke opmars en wonnen van de negen wedstrijden er acht na de coronawinterstop. “Dit seizoen hebben we nog een laatste kans. We moeten ervoor zorgen dat we het in de derde periode goed blijven doen. Dat zou een extreem mooi einde zijn van mijn periode bij Achilles Veen. We zijn goed aan het inhalen en hopelijk is dat genoeg om aan het eind van het seizoen nog een prijsje te pakken.”

“Als ik een wens zou mogen uitspreken, zou dat de ultieme wens zijn. Je ziet ook bij andere jongens de drang om hier goed af te sluiten. Dan zullen we de komende weken nog wel even flink aan de bak moeten, maar je weet nooit wat er nog kan gebeuren. Kampioen zullen we niet worden, maar als we nog een gooi naar een periodetitel kunnen doen, moeten we dat zeker niet laten. Het zou een ultiem afscheid zijn voor mij en de andere jongens die afzwaaien. De cirkel is dan helemaal rond voor mij”, besluit Thijs van den Berg.

Nico van Es