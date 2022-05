Roparun Team Almkerk trekt zaterdag door Altena om te collecteren

ALTENA • Over een paar weken is het zover. Team Almkerk staat op zaterdag 4 juni weer aan de start van de Roparun. Ook dit jaar is het weer een bijzondere editie. In verband met corona wordt er namelijk niet gestart in Parijs, maar wordt het startschot gegeven op Vliegveld Twente.

Vanaf daar wordt een route van ruim 500 kilometer afgelegd die geheel door Nederland gaat. Team Almkerk loopt de zuidelijke route. Deze route loop onder andere door Arnhem, Nijmegen, Eindhoven, Waalwijk, Dongen, Oosterhout en Breda. Uiteindelijk finishen de teams zoals vanouds op de Coolsingel in Rotterdam. Deze afstand wordt afgelegd om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor mensen die kanker hebben.

Team Almkerk heeft de afgelopen maanden door middel van diverse evenementen geld ingezameld voor dit goede doel. Hun laatste actie is ‘Rondje Altena’. Op zaterdag 7 mei zal het team rennend en fietsend een ronde van 65 kilometer maken door gemeente Altena. Op een aantal locaties maken zij een stop, om daar te collecteren voor Roparun.

Schema

Het team vertrekt om 9.30 uur uit Almkerk en stopt onder andere in de centra van de volgende dorpen. Om 10.05 uur hoopt men te arriveren in het centrum van Sleeuwijk; in Werkendam om 11.08 uur; in Nieuwendijk om 11.55 uur; in Hank om 12.45 uur; in Dussen om 13.36 uur; in Wijk en Aalburg om 15.00 uur; in Woudrichem om 16.25 uur en tot slot om 17.15 uur weer in Almkerk. Op elke locatie is de stop ongeveer 15 minuten. De tijden kunnen door omstandigheden wat afwijken van het schema.

‘Dus zie je zaterdag een grote groep met blauwe jasjes en shirts voorbij komen? Moedig Team Almkerk aan en doe een donatie’, roept men op.