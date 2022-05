Bestuur Stichting Carnaval Hank stopt ermee en organiseert inspiratieavond

HANK • Het bestuur van Stichting Carnaval Hank stopt ermee. Na jarenlange inzet voor ‘het mooiste feestje van het jaar’, wordt het stokje overgedragen aan nieuwe mensen.

‘Hoe gaan we dit aanpakken de komende jaren? ‘Alle haanden moete op ene buik’ van heel carnavallend Hank. Samen kunnen we ervoor zorgen dat carnaval blijft bestaan in Hank’, stelt het huidige bestuur. ‘Er zijn drie initiatiefnemers die dit willen gaan onderzoeken, maar zij kunnen dat niet doen zonder jullie. Kom op woensdagavond 18 mei om 20.00 uur naar de inspiratieavond in ‘t Uivernest, we gaan in kleine groepen bedenken wat we willen behouden en welke nieuwe ideeën mogelijk zijn. Heb jij nieuwe ideeën, wil jij iets betekenen of gewoon alleen meedenken? Kom dan naar deze avond en laten we er in 2023 weer een knalfeest van maken met elkaar.’